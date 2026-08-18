Zamijenite plastične posude za hranu ovima: 'Izvrsne su, ne tretiraju se kemikalijama'

U suvremenom dobu raste svijest potrošača o proizvodima koji se koriste u svakodnevnom životu i njihovim potencijalnim nuspojavama. Posljednjih godina, javna rasprava sve je više usmjerena na mikroplastiku i kemikalije koje se mogu ispuštati iz plastičnih posuda za hranu, osobito prilikom pohrane ili podgrijavanja obroka.

Suočeni s pitanjem treba li u potpunosti eliminirati plastiku iz kuhinje, stručnjaci nude smjernice koje pomažu u razlikovanju stvarnih rizika od nepotrebne zabrinutosti te preporučuju sigurnije alternative za svakodnevnu upotrebu, piše Southern Living.

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Nije svaka plastika ista, ali oprez je nužan

Plastične posude postale su sveprisutne zbog svoje praktičnosti i niske cijene. Ipak, raste zabrinutost zbog kemikalija poput bisfenola A (BPA), ftalata te per- i polifluoroalkilnih tvari (PFAS) koje se mogu nalaziti u nekim vrstama plastike. Stručnjaci upozoravaju da ove tvari mogu migrirati u hranu, osobito kada su izložene toplini ili u kontaktu s masnom i kiselom hranom, a povezuju se s nizom zdravstvenih problema.

Dr. Leslie Patton, certificirana toksikologinja, objašnjava da se procjena toksičnosti temelji na dva ključna faktora: samoj tvari i razini izloženosti.

"Materijal se ne smatra toksičnim samo zato što je u njemu prisutna određena kemikalija; ključno je pitanje može li ta kemikalija migrirati u hranu u razinama koje bi mogle predstavljati zdravstveni rizik", pojašnjava dr. Patton i dodaje da mnoge suvremene plastične posude, označene kao "BPA-free", mogu biti sigurna opcija ako se koriste u skladu s uputama proizvođača.

S druge strane, dio stručnjaka zagovara oprezniji pristup. Dr. Heather Whitehead, znanstvenica iz Centra za analitiku i znanost o izloženosti pri UL Research Institutes, daje prednost tradicionalnim rješenjima. Prema njezinom mišljenju, materijali poput stakla i nehrđajućeg čelika "izvrstan su izbor za skladištenje hrane jer se ne tretiraju kemikalijama poput PFAS-a".

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Šest provjerenih alternativa za zdraviji obrok

Stručnjaci su suglasni oko nekoliko materijala koji predstavljaju sigurniju i često dugotrajniju zamjenu za plastiku. Tranzicija ne mora biti nagla ni skupa, već postupan i informiran proces.

1. Staklo

Staklene posude smatraju se jednom od najsigurnijih opcija. Staklo je kemijski inertno, što znači da ne ulazi u kemijske reakcije s hranom i ne otpušta nikakve tvari. Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) klasificira staklo kao jedini materijal za pakiranje koji je "općenito priznat kao siguran" (GRAS).

Osim toga, neporozno je pa ne upija mirise, okuse ni bakterije, a njegova prozirnost olakšava pregled sadržaja. Staklene posude su izdržljive i svestrane; mogu se koristiti u mikrovalnoj pećnici, pećnici (bez poklopca), zamrzivaču i perilici posuđa, što ih čini idealnim za kuhanje, čuvanje i podgrijavanje hrane. Njihova se superiornost u odnosu na plastiku temelji upravo na kemijskoj stabilnosti.

2. Nehrđajući čelik

Visokokvalitetni nehrđajući čelik, posebice onaj prehrambene kvalitete poput vrste 304 (poznat i kao 18/8), još je jedna izvrsna opcija. Ovaj materijal je nereaktivan, otporan na koroziju i ne ispušta štetne tvari, čak ni u doticaju s kiselim namirnicama poput rajčice. Lakši je od stakla i gotovo neuništiv, što ga čini savršenim za nošenje obroka na posao, izlete ili za dječje užine. Važno je birati proizvode s oznakom "food-grade" kako bi se osiguralo da ne sadrže olovo ili druge teške metale.

3. Keramika i porculan

Keramičke i porculanske posude sigurne su za čuvanje hrane, pod uvjetom da imaju ispravnu glazuru. Ključno je osigurati da je glazura bez olova i kadmija, što je standard kod renomiranih proizvođača.

Ovi su materijali također inertni i neporozni. Prilikom kupnje preporučuje se potražiti certifikate koji to potvrđuju i uvijek izbjegavati korištenje posuđa s oštećenom ili napuknutom glazurom jer bi se ispod nje mogle kriti štetne tvari.

4. Silikon prehrambene kvalitete

Kao moderna alternativa, silikon prehrambene kvalitete nudi mnoge prednosti plastike bez njezinih nedostataka. Ovaj sintetički polimer ne sadrži BPA i ftalate, fleksibilan je, lagan i otporan na ekstremne temperature.

Zbog toga su silikonske posude i vrećice pogodne za zamrzivač, mikrovalnu pećnicu i perilicu posuđa. Kao i kod čelika, nužno je birati isključivo proizvode s certifikatom "prehrambene kvalitete" kako bi se izbjegli potencijalno štetni dodaci koji se koriste u jeftinijim inačicama.

5. Drvo i bambus

Za suhe namirnice poput kruha, orašastih plodova ili žitarica, drvo i bambus su odličan prirodni i biorazgradivi izbor. Bambus je poznat po svojoj mehaničkoj otpornosti. Ipak, ovi materijali zahtijevaju pažljivije održavanje. Potrebno ih je pravilno čistiti i sušiti kako bi se spriječio razvoj bakterija te nisu pogodni za tekuću ili vrlo vlažnu hranu.

6. Posude od rižinih ljuski

Kao relativno nova, ali sve popularnija opcija, ističu se posude izrađene od rižinih ljuski. One predstavljaju izdržljivu, sigurnu i potpuno biorazgradivu alternativu plastici, spajajući brigu za zdravlje s brigom za okoliš.

Mali koraci za veliku promjenu

Zamjena svih posuda odjednom može biti nepraktična. Stoga dr. Whitehead savjetuje postupan pristup, ističući kao primjer vlastitu praksu. Ključne promjene koje preporučuje uključuju postupnu zamjenu materijala, smanjenje broja proizvoda u kućanstvu te premještanje namirnica iz originalne ambalaže u staklene ili čelične posude za dugoročno skladištenje. Takav pristup naglašava važnost informiranih odluka umjesto drastičnih promjena.

Konačan izbor ovisi o individualnim potrebama i načinu života. Staklo je idealno za kućnu pohranu i podgrijavanje, dok je nehrđajući čelik iznimno praktičan za prijenos hrane. Ključno je donositi svjesne odluke, čitati deklaracije proizvoda i postupno ulagati u kvalitetnije i sigurnije posuđe koje pridonosi očuvanju kvalitete hrane i zaštiti zdravlja.

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