Privode se kraju veliki radovi u Zagrebu, evo kad će tramvaji kroz Vukovarsku i Šubićevu

Nakon završetka radova na raskrižju Savska - Vukovarska i Zvonimirova - Šubićeva, od jutarnjih sati u četvrtak, 20. kolovoza, ponovno će biti uspostavljen tramvajski promet Ulicom grada Vukovara i Šubićevom ulicom, izvijestio je u utorak Zagrebački električni tramvaj (ZET).

Tramvajske linije 3, 5 i 7 ponovno će prometovati redovnim trasama, dok se ukida izvanredna autobusna linija 616 na relaciji Vrbik – Držićeva.

U prometu i linija 13

U prometu će ponovno biti i linija 13, koja će do završetka radova u Zvonimirovoj ulici prometovati izmijenjenom trasom.

Tramvajska stajališta „Zagrepčanka“ u smjeru Savišća i „Šubićeva“ u smjeru Kvaternikovog trga da daljnjega će biti izvan funkcije.

ZET podsjeća i kako se do 7. rujna nastavljaju radovi u Zvonimirovoj ulici pa tramvajske linije 9 i 17 prometuju skraćeno do Trga žrtava fašizma.