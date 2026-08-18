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NADOMAK TRGA /

Ilica dobila spremnike oko kojih se dizala prašina: Pogledajte kako izgledaju

Ilica dobila spremnike oko kojih se dizala prašina: Pogledajte kako izgledaju
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Ovoga ljeta javnost, a i struka, burno su reagirali na činjenicu da se u neposrednoj blizini Trga bana Josipa Jelačića, točnije, na početku Ilice, postavljaju podzemni spremnici.

Burne reakcije iskoristili su i političari za svoja prepucavanja međutim, nakon razmjene kritika, priča je privedena kraju na način da su spremnici - postavljeni. 

Kako izgledaju spremnici na otpad nadomak glavnog zagrebačkog trga, pogledajte u našoj galeriji. Svoje dojmove i komentare možete ostaviti i na našim Facebook profilima Net.hr.

18.8.2026.
13:23
danas.hr
Patrik Macek/PIXSELL
Podzemni SpremniciTrg Bana Josipa JelacicaSpremniciSpremnici Za Otpad
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