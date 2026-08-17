Tužni prizori nakon požara u Međimurju: Obitelj Amić u nekoliko minuta ostala je bez svega

U večernjim satima u petak, 14. kolovoza u Ivanovcu je gorjela obiteljska kuća. Kako se sumnja, požar je podmetnuo 18-godišnjak koji je uhićen i pritvoren. Te je večeri obitelj Amić izgubila krov nad glavom, piše eMeđimurje.

Majka Željka i otac Dalibor u toj su kući živjeli sa svoje dvije kćeri - Sabinom i Fernandom, dok je njihov sin živio s obitelji u Pribislavcu, otkud su se i doselili u Ivanovec. Kuću, koju su izgubili u požaru, još uvijek otplaćuju, a sada su ostali bez svega,

Željka je romskog porijekla, iako se smatra Hrvaticom. Dalibor je pak Hrvat. Iz Pribislavca su došli u Ivanovec u potrazi za boljim, mirnijim životom. Njihova su djeca školovana i zaposlena, a obje kćeri imaju i po jedno dijete, dok je Sabina trenutačno trudna.

Željka ističe kako joj je Sabinin partner, s kojim čeka dijete, uzrokovao najveći stres u životu. Živio je kod njih i planirali su zajednički život, no pojavili su se problemi kada je mladić počeo nagovarati Sabinu da ode živjeti s njim kod njegovih roditelja u Piškorovec.

“Sabina nije htjela ići kod njegovih roditelja. Kod nas je bilo dovoljno prostora i jedan dio kuće smo dali njima, da si ga urede za život”, kaže Željka i dodaje kako smatra da je upravo to bio razlog podmetanja požara.

“Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 18-godišnjak, nakon što je prethodno ozbiljno zaprijetio da će zapaliti kuću, došao do obiteljske kuće u Ivanovcu, gdje je sa stražnje strane uporabom tjelesne snage nasilno otvorio vrata i ušao u kuću. Nakon ulaska u kuću, na nekoliko je mjesta podmetnuo požar, uslijed čega se požar proširio na unutrašnjost kuće. Nastalu materijalnu štetu 51-godišnji vlasnik kuće procijenio je na oko 70.000 eura. Protiv osumnjičenog 18-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske“, izvijestila je policija.

“On do tog dana nije pokazivao ni najmanji trag nasilja, niti jednu lošu riječ ili misao. Ujutro je rekao da ide kod liječnika u Malu Suboticu, a kad se vratio došao je izrazito ljut, vikao je da će ubiti moje dijete, da će spaliti kuću. Pokupio je stvari i rekao da kod nas ne može živjeti”, prisjetila se Željka za eMeđimurje.

Te su kobne večeri Amići bili kod sina u Pribislavcu, a onda su im susjedi javili da im gori kuća.

“Moja prva pomisao je bila da se ja bacim u tu vatru i da ja izgorim. Od grozote, od nemoći... Toliko godina smo radili samo da nam netko sve u nekoliko minuta oduzme", ispričala je Željka.

“Rekao mi je da se on ne boji zakona, policije i suda. Da će biti oslobođen i da će doći dovršiti stvar. Da sam ja na redu. Ja od petka ne spavam, bojim se za svoj život. Zašto bi netko to napravio? Primili smo ga k sebi, živio je kod nas, hranili smo ga, nije radio... i tako nam se sve vratilo. Sam je rekao da od njega odštetu ne očekujemo. Osiguranje nemamo, a rate kredita i dalje će stizati jer još otplaćujemo kuću”, kaže. Zahvalna je ipak što se nikome ništa nije dogodilo, što susjedi nisu imali štetu osim pretrpljenog straha", dodala je Željka.

Obitelj Amić ističe kako su zahvalni svima koji su im pomogli u ovim teškim trenutcima. Trenutačno su svi smješteni kod sina u Pribislavcu, a na zimu će ih biti jedanaestero u maloj kući jer im stiže još dvoje unučadi.

“Svi su bili solidarni. Kad je čovjek u nevolji, nema granice Rom-Hrvat, svi smo ljudi”, zaključuje Željka.