Prijetio mladiću da će mu zapaliti kuću u Istri: Poslao mu fotografiju na kojoj mu je ispred kuće spremnik s benzinom

Umaška policija privela je 37-godišnjaka koji je 26-godišnjem mladiću prijetio da će mu zapaliti obiteljsku kuću zbog duga.

Naime, policija ga sumnjiči da je prošlog četvrtka putem aplikacije za razmjenu poruka tražio od 26-godišnjaka novac koji duguje drugoj osobi te mu prijetio kako će zapaliti obiteljsku kuću.

Kako bi kod žrtve izazvao strah, osumnjičeni mu je poslao fotografiju spremnika benzina ispred obiteljske kuće.

"Budući da je navedena prijetnja kod oštećenog i kod 55-godišnjeg člana obitelji, koji također živi u navedenoj kući, izazvala strah i uznemirenost, policijski službenici uhitili su počinitelja", objavila je istarska policija.

Osumnjičeni je nakon kriminalističkog istraživanja u nedjelju u jutarnjim satima priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.