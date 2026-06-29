Ines ima izazovan posao: 'Zaista je lijepo biti pravosudna policajka'

'UŽIVAM' /

U Glini je obilježen Dan pravosudne policije, uz okupljanje stotinjak pravosudnih policajki i policajaca iz cijele Hrvatske. Iako njihov posao najčešće ostaje daleko od očiju javnosti, upravo oni brinu o sigurnosti cijelog sustava.

"Policajka sam već devet godina i zaista je lijepo biti pravosudna policajka. Posao je pun izazova, pun neočekivanih situacija, svaki dan učimo nešto novo, nikad nije dosadno, ne znamo što nam dan nosi tako da ja zaista uživam", rekla je pravosudna policajka Ines Mileković.

Sustav, osim ljudi, treba i više prostora. Ministar Damir Habijan najavio je nove kapacitete u Varaždinu i Lipovici-Popovači, po 150 mjesta. Do kraja godine najavljeno je i donošenje Zakona o pravosudnoj policiji te Zakona o zatvorskom sustavu.

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