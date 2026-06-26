Pravosudni policajci prosvjedovali, a Habijan otkrio želju: 'Ako pogledamo unazad dvije godine'

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan najavio je u petak donošenje Zakona o pravosudnoj policiji i Zakona o zatvorskom sustavu do kraja ove godine te shodno tome i izmjene Zakona o izvršavanju kazne zatvora, komentirajući danas održani prosvjed pravosudnih policajaca.

''Moja želja je da do kraja godine imamo Zakon o pravosudnoj policiji, Zakon o zatvorskom sustavu i promijenjen i nadopunjen Zakon o izvršavanju kazne zatvora zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora'', istaknuo je Habijan nakon sjednice Vlade i održanog prosvjeda ispred zgrade resornog ministarstva zbog nedonošenja Zakona o pravosudnoj policiji kojim bi se na bolji način regulirala prava i obveze pravosudnih policajaca.

Na pitanje mogu li se poboljšati uvjeti rada pravosudnih policajaca, Habijan je odgovorio kako se zatvorskom sustavu nije posvećivalo dovoljno pažnje kako bi javnost shvatila težinu i opseg posla pravosudnih policajaca.

''Ako pogledamo unazad dvije godine, ulaganja u opremu i tehnička sredstva pravosudnih policajaca uloženo je 20 milijuna eura'', istaknuo je ministar, najavivši da će se u idućih desetak dana nabaviti 22 specijalna kombi vozila za prijevoz osoba lišenih slobode.

Kako stojimo s kadrovima?

Govoreći o kadrovima, Habijan je precizirao kako je trenutno 1681 pravosudnih policajaca i policajki, što je, kako je istaknuo, nikad veći broj otkako se od 2001. godine vodi statistika o njihovom broju.

Dodao je i da je unazad dvije godine raspisano osam natječaja za 500 radnih mjesta u 21 kaznionici, zatvoru i odgojnom zavodu, od čega je njih 350 zaposleno.

Naglasio je i izazovnost prenapučenosti zatvorskog sustava, kazavši da trenutno postoje 3932 mjesta u kaznionicama i zatvorima, dok broj mjesta u odgojnim zavodima iznosi 4021 mjesto, s time da trenutno postoji oko 5000 osoba lišenih slobode.

''Evidentno je da imamo 900 do 1000 osoba više nego što postoje kapaciteti. Zato smo se odlučili za infrastrukturne projekte koji su nasušno potrebni'', rekao je Habijan, istaknuvši da od 1987. nije izgrađen niti jedan zatvor ili kaznionica.

Stoga će se, kako je najavio, u rujnu ove godine otvoriti modularna kaznionica u Varaždinu sa 150 novih mjesta, a krajem godine i u Lipovici s dodatnih 150 mjesta u zatvorskom sustavu.

Habijan je rekao da iduće godine kreće izgradnja novog zatvora u Požegi sa 150 mjesta te Centra za dijagnostiku u Zagrebu s 250 mjesta, dok će se u Požegi osigurati smještaj za osobe lišene slobode starije dobi. U planu je i kaznionica u Perušiću za 400 osoba, kao i kaznionica u Žažini s isto toliko mjesta.

Ministar je istaknuo kako raste interes za posao pravosudnih policajaca te da će se srednjoročno rješavati i stambeno pitanje za pravosudne policajce koji mijenjaju životnu i radnu sredinu.