Hajduk izgubio, ali zaradio: Evo koliko je kapnulo u blagajnu nakon prolaza Žiline

Hajduk je u uzvratnoj utakmici protiv Žiline u Slovačkoj poražen 1:2. No, zbog pobjede 2:0 na Poljudu "Bili" su prošli prvo pretkolo kvalifikacija za Europsku ligu i izborili dvoboj protiv ciparskog Pafosa.

Osim veselja zbog sportskog uspjeha, u Hajduku mogu biti zadovoljni i zbog zarade. Naime, UEFA svakog sudionika svakog pretkola nagradi sa 175 tisuća eura. Tako je Hajduk već prošlog četvrtka zaradio toliko, a sada je prolaskom u sljedeću fazu dobio dodatni bonus pa je ukupna zarada od Europe samo u srpnju već 350 tisuća eura.

Hajduk iduću utakmicu igra već za tjedan dana, 23. srpnja, kada na Poljudu gostuje Pafos, da bi sedam dana kasnije, 30. srpnja, ta dva kluba igrala uzvrat na Cipru.