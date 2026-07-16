Garcia kritizira sportskog direktora i upravu: 'Opet kasnimo s novim igračima'

Hajduk je izborio plasman u 2. pretkolo Europske lige usprkos porazu 1-2 u uzvratnom dvoboju prvog pretkola na gostovanju kod Žiline.

Nakon što su u Splitu slavili 2-0, Bijeli dakle nastavljaju svoj europski put. U idućoj rundi čeka ih ciparski Pafos. Prvi susret je na Poljudu 23. srpnja, uzvrat je na Cipru 30. srpnja.

Hajduk je poveo u drugoj minuti sudačke nadoknade golom Aleca van Hoorenbeecka, u 53. minuti je izjednačio Hrvat u slovačkim redovima Marko Roginić, a pobjedu domaćinu donio je Dario Melnjak pogodivši u 90. minuti autogol.

"Mislim da smo kontrolirali utakmicu u prvom dijelu. Bili smo dobri, ali možda bez energije koju smo imali u prvoj utakmici. Da je zadnji pas bio bolji, kreirali bi znatno više. Žilina je rano izjednačila u drugom dijelu, postigli su jako dobar pogodak. Uvukla se zatim mala nervoza, imali su dobar period. Poslije toga smo ponovno preuzeli kontrolu, a drugi pogodak Žiline nisam dobro vidio. Na kraju su imali dobru priliku za postići pogodak. Tri i pol poluvremena u ovom dvomeču smo imali kontrolu", rekao je trener Hajduka, Gonzalo Garcia pa dodao da Hajduk nikako nije došao samo obraniti prednost:

"Nikad se ne dolazimo braniti, to nikada nije ideja. U prvom dijelu smo imali kontrolu, ali nismo dobro pritiskali. Žilina nam ne leži. Jako su fizička ekipa, snažni su. Imaju iskusne igrače, to su teške utakmice. Mi još uvijek gradimo momčad, neki igrači igraju van pozicija. Žilina je dobra ekipa, mirno rade, promoviraju igrače. To se vidi."

Usporedba s utakmicom u Tirani.

"Prošle godine smo imali igrača manje, a onda nakon što smo izjednačili smo primili pogodak iz ubačaja iz daleka. Zreliji smo nego prije, postali smo momčad, danas smo igrali dobro. Imali smo loše trenutke, ali smo se zajedno mučili, kao momčad. Jači smo, imamo drugačiju kemiju nego prije. Nećemo zbog nje dobiti svaku utakmicu, ali to je pravi put."

'S Livajom trebate igrati drugačije'

Kako protiv protiv Pafosa i što se radi na eventualnom dovođenju novih igrača prije tog susreta.

"Radimo na tome, to je očito. To pitanje je više za sportskog direktora, ja se fokusiram više na utakmice. Pafos je u posljednje vrijeme jako dobar, igrali su Ligu prvaka prošle godine. To će biti jako težak protivnik. Ako se pripremimo dobro, imat ćemo dobre šanse. Trebamo dati sve od sebe."

Livaja je ušao samo u završnici, ali odmah se osjetila razlika.

"Kada imate Marka onda trebate igrati na drugačiji način. Livaja je snažan, osvaja duele. U trenutku kada je ušao imali smo kontrolu i mislim da je odigrao jako dobro. Jako sam sretan s njegovom energijom. To nam treba."

Hajduk je opet imao fantastičnu navijačku potporu koja je konstanta, ali kada će momčad biti konstantnija?

"Imamo svoje navijače svugdje. To je jako lijepo i potpuno normalno za ovaj klub, a mi trebamo unaprijediti naš mentalitet, radimo u tom smjeru. Imamo puno mladih igrača koji napreduju. Trebaju nam i novi igrači. Opet malo kasnimo s tim, ali najvažnija stvar je mentalitet. Ne predajemo se, to je dobra stvar."