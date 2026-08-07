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Mladi veznjak Hajduka pojačao zagrebačkog prvoligaša: Već ima i europski nastup ove sezone

Mladi veznjak Hajduka pojačao zagrebačkog prvoligaša: Već ima i europski nastup ove sezone
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U travnju 2024. godine upisao je debi za prvu momčad Hajduka

7.8.2026.
18:27
Sportski.net
Ivo Cagalj/PIXSELL
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NK Rudeš pojačao se iz Hajduka. Mladi veznjak Noa Skoko došao je na zapad Zagreba na posudbu do kraja sezone iz Hajduka, potvrdila su oba kluba.  

Skoko je 20-godišnji veznjak koji je kao junior stigao iz Australije u Hajduk. Bio je član generacije koja je igrala finala juniorske Lige prvaka. U travnju 2024. godine upisao je debi za prvu momčad Hajduka. Od tada je odigrao 17 službenih utakmica za prvu momčad Hajduka, a već je nastupio i ove sezone odigravši 64 minute u gostima kod Žiline.

Noa je prošao i mlađe reprezentativne selekcije Hrvatske, nastupajući za U-17 i U-19 reprezentaciju, a u ožujku ove godine dobio je i pretpoziv za hrvatsku U-21 reprezentaciju. Primarno igra na poziciji ofenzivnog i centralnog veznog.

"Dogovor o posudbi početak je dobre sportske suradnje NK Rudeš i HNK Hajduk Split, s jasnim zajedničkim ciljem – stvaranjem kvalitetnog okruženja za razvoj mladih hrvatskih igrača", napisao je Rudeš na svojim društvenim mrežama. 

Nk RudešHajdukHnlPosuda
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