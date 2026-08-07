Mladi veznjak Hajduka pojačao zagrebačkog prvoligaša: Već ima i europski nastup ove sezone
U travnju 2024. godine upisao je debi za prvu momčad Hajduka
NK Rudeš pojačao se iz Hajduka. Mladi veznjak Noa Skoko došao je na zapad Zagreba na posudbu do kraja sezone iz Hajduka, potvrdila su oba kluba.
Skoko je 20-godišnji veznjak koji je kao junior stigao iz Australije u Hajduk. Bio je član generacije koja je igrala finala juniorske Lige prvaka. U travnju 2024. godine upisao je debi za prvu momčad Hajduka. Od tada je odigrao 17 službenih utakmica za prvu momčad Hajduka, a već je nastupio i ove sezone odigravši 64 minute u gostima kod Žiline.
Noa je prošao i mlađe reprezentativne selekcije Hrvatske, nastupajući za U-17 i U-19 reprezentaciju, a u ožujku ove godine dobio je i pretpoziv za hrvatsku U-21 reprezentaciju. Primarno igra na poziciji ofenzivnog i centralnog veznog.
"Dogovor o posudbi početak je dobre sportske suradnje NK Rudeš i HNK Hajduk Split, s jasnim zajedničkim ciljem – stvaranjem kvalitetnog okruženja za razvoj mladih hrvatskih igrača", napisao je Rudeš na svojim društvenim mrežama.