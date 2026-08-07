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SLAVLJE U SPLITU /

Legenda Bijelih: 'Po prvi put sam to vidio, ali fali Hajdukove dice...'

Legenda Bijelih: 'Po prvi put sam to vidio, ali fali Hajdukove dice...'
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Foto: Maja Prgomet/Zuma Press/Profimedia

Ante 'Zonzi' Ivković za Net.hr dao svoj osvrt utakmice Žalgiris - Hajduk

7.8.2026.
11:16
Maj Gašparac
Maja Prgomet/Zuma Press/Profimedia
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Nogometaši Hajduka su u četvrtak u Vilniusu naplatili šest godina čekanja na gostujuću pobjedu u europskim natjecanjima pobijedivši domaći Žalgiris s uvjerljivih 5-2 (2-1).

Dvostruki strijelac za Hajduk bio je Michele Šego, koji je prvi pogodak postigao u petoj minuti iz kaznenog udarca, a drugi u 44. minuti iz slobodnog udarca. Šego je u 14. minuti propustio realizirati još jedan kazneni udarac koji mu je vratar Šarkauskas obranio. Adrion Pajaziti je u 56. minuti postigao treći pogodak za splitsku momčad. Za 4-1 je strijelac u 73. minuti bio Brazilac Dalisson de Almeida, a dvije minute poslije je za 5-1 pogodio Rokas Pukštas. Za Žalgiris je prvi pogodak postigao Nikola Petković u 34. minuti, a za konačnih 5-2 pogodio je bivši igrač Hajduka Marko Capan iz slobodnog udarca. 

Dan nakon velike pobjede Hajduka u Vilniusu svoj osvrt utakmice je za portal Net.hr dao legendarni Ante 'Zonzi' Ivković koji je igrao za momčad s Poljuda od 1964. do 1971. godine.

"Poslije duže vremena je Hajduk pobijedio vani i odmah je to podiglo raspoloženje, mi u Splitu odmah zaboravimo što je bilo. Sad 'guštamo' i nadamo se da Hajduk ide dalje" rekao je Ivković na samom početku razgovora.

Potom je naš sugovornik otkrio što ga je najviše oduševilo u igri Hajduka, kojemu je ovo bila prva gostujuća pobjeda nakon šest godina. Posljednji put su Bijeli slavili u gostima u Europi 2020. godine kada su u Skopju svladali makedonsku Renovu s 1:0 u 2. pretkolu Europske lige.

"Angažiranost, po prvi put sam vidio toliku angažiranost, trku i agresivnost, to je novina kod Hajduka. Tako bi trebali igrati konstantno. Išli su u napad, pritisak na njihov prvi red. To je Livaja u prošloj utakmici radio, vidjelo se da ih tjera naprijed, a to je stvar trenera. Bilo je baš lijepih stvari i oduševila me njihova publika. Naši su konstanta, ali i oni su pjevali non-stop isto. Mali Pukštas je pun energije, pun motiva, to je čudo."

Hajduk u uzvrat, koji igra sljedećeg tjedna pred svojom publikom na Poljudu, ulazi s tri gola prednosti. Ivković je na kraju razgovora istaknuo što će biti ključno, ali i naveo jednu zamjerku koju ima na sadašnji sastav Bijelih.

"Hajduk mora igrati kao da je 0:0 i pred kraj dati šansu kojem mladom igraču. Pazite, tu fali Hajdukove dice. Neka mi oproste svi skupa, ali kada pogledate prvih 11, tu fali Hajdukove dice", zaključio je.

Ante Zonzi IvkovićHajdukžalgirisKonferencijska LigaGonzalo Garcia
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