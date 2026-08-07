Legenda Bijelih: 'Po prvi put sam to vidio, ali fali Hajdukove dice...'

Nogometaši Hajduka su u četvrtak u Vilniusu naplatili šest godina čekanja na gostujuću pobjedu u europskim natjecanjima pobijedivši domaći Žalgiris s uvjerljivih 5-2 (2-1).

Dvostruki strijelac za Hajduk bio je Michele Šego, koji je prvi pogodak postigao u petoj minuti iz kaznenog udarca, a drugi u 44. minuti iz slobodnog udarca. Šego je u 14. minuti propustio realizirati još jedan kazneni udarac koji mu je vratar Šarkauskas obranio. Adrion Pajaziti je u 56. minuti postigao treći pogodak za splitsku momčad. Za 4-1 je strijelac u 73. minuti bio Brazilac Dalisson de Almeida, a dvije minute poslije je za 5-1 pogodio Rokas Pukštas. Za Žalgiris je prvi pogodak postigao Nikola Petković u 34. minuti, a za konačnih 5-2 pogodio je bivši igrač Hajduka Marko Capan iz slobodnog udarca.

Dan nakon velike pobjede Hajduka u Vilniusu svoj osvrt utakmice je za portal Net.hr dao legendarni Ante 'Zonzi' Ivković koji je igrao za momčad s Poljuda od 1964. do 1971. godine.

"Poslije duže vremena je Hajduk pobijedio vani i odmah je to podiglo raspoloženje, mi u Splitu odmah zaboravimo što je bilo. Sad 'guštamo' i nadamo se da Hajduk ide dalje" rekao je Ivković na samom početku razgovora.

Potom je naš sugovornik otkrio što ga je najviše oduševilo u igri Hajduka, kojemu je ovo bila prva gostujuća pobjeda nakon šest godina. Posljednji put su Bijeli slavili u gostima u Europi 2020. godine kada su u Skopju svladali makedonsku Renovu s 1:0 u 2. pretkolu Europske lige.

"Angažiranost, po prvi put sam vidio toliku angažiranost, trku i agresivnost, to je novina kod Hajduka. Tako bi trebali igrati konstantno. Išli su u napad, pritisak na njihov prvi red. To je Livaja u prošloj utakmici radio, vidjelo se da ih tjera naprijed, a to je stvar trenera. Bilo je baš lijepih stvari i oduševila me njihova publika. Naši su konstanta, ali i oni su pjevali non-stop isto. Mali Pukštas je pun energije, pun motiva, to je čudo."

Hajduk u uzvrat, koji igra sljedećeg tjedna pred svojom publikom na Poljudu, ulazi s tri gola prednosti. Ivković je na kraju razgovora istaknuo što će biti ključno, ali i naveo jednu zamjerku koju ima na sadašnji sastav Bijelih.

"Hajduk mora igrati kao da je 0:0 i pred kraj dati šansu kojem mladom igraču. Pazite, tu fali Hajdukove dice. Neka mi oproste svi skupa, ali kada pogledate prvih 11, tu fali Hajdukove dice", zaključio je.