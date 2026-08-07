Pet istina o Hajduku koje je otkrila velika pobjeda protiv Žalgirisa

Uvjerljiva pobjeda Hajduka 5:2 protiv Žalgirisa nije samo korak prema doigravanju Konferencijske lige. Utakmica u Vilniusu dala je jasniji uvid u momčad trenera Garcije, njezine vrline, ali i mane koje se ne smiju ignorirati. Ovo je pet ključnih spoznaja.

Napad više ne ovisi o jednom čovjeku

Hajduk je postigao pet golova, a strijelci su bila četiri različita igrača. Uz dvostrukog strijelca Michelea Šegu, mrežu su pogađali Adrion Pajaziti, Dalisson de Almeida i Rokas Pukštas. Takva raspodjela pokazuje da napadačka moć nije koncentrirana na jednog pojedinca, što je veliko ohrabrenje. S 21 udarcem prema golu splitska je momčad demonstrirala ofenzivnu raznovrsnost.

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Michele Šego pokazao klasu i mentalnu snagu

Michele Šego bio je središnja figura napada. Hladnokrvno je realizirao jedanaesterac za vodstvo u petoj minuti. Nije ga pokolebao ni obranjeni drugi kazneni udarac, jer je u završnici poluvremena sjajno pogodio iz slobodnog udarca. Ta reakcija nakon promašaja potvrđuje njegovu mentalnu snagu i ključnu ulogu u momčadi.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Odluka trenera koja je promijenila utakmicu

Potez trenera Garcije da utakmicu na lijevom krilu započne s Marinom Šotičekom pokazao se ključnim. Mladi igrač je energijom i prodorima bio stalna prijetnja za obranu Žalgirisa. Izborio je oba kaznena udarca u prvom poluvremenu, čime se nametnuo kao najopasniji pojedinac. Njegov je doprinos dao Hajdukovoj igri potrebnu direktnost i nepredvidivost.

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Prekinut je neugodan europski post

Pobjeda u Litvi ima veliku psihološku važnost jer je to prva Hajdukova gostujuća pobjeda u Europi nakon šest godina. Ostvarena je kad je momčad bila pod pritiskom zbog dva uzastopna poraza. Sposobnost da se odgovori na taj način, i to uvjerljivom predstavom, pokazuje da momčad posjeduje potrebnu mentalnu čvrstoću za nošenje s rezultatskim izazovima.

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Obrana ostaje najveći upitnik

Dok je napad briljirao, obrana je ponovno pokazala ranjivost. Hajduk je primio dva pogotka, a prvi je stigao nakon pogreške zadnje linije, praktički iz prve prilike domaćina. Unatoč dominaciji, protivniku su dopuštena četiri udarca u okvir gola. Ovaj segment igre ostaje područje na kojem stručni stožer mora najviše raditi kako bi osigurao stabilnost.

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