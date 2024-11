Ante Zonzi Ivković (77.) je odavnina voditelj veterana Hajduka. Igrao je za Bijele 60-etih i početkom 70-etih godina prošlog stoljeća, od 1964. do 1971. Također, 1973. je samoinicijativno igrao za Toronto Croatiju, zbog čega je imao i probleme. Dao je ukupno 35 golova za Hajduk i odigrao 233 utakmice.

Osvojio je prvenstvo Jugoslavije 1971. i Kup 1967. Zagovornik je filozofije da u Hajduku moraju igrati uglavnom domaći igrači i obožava Hajduk. Sanja titulu kao i mnogi koji navijaju za Hajduk. Hoće li ju dosanjati?

"Sve bi da na ovom svitu da Hajduk postane prvak", kazat će Ante Zonzi Ivković koji nam se javio baš u trenutku hodanja...

"Dobro sam, držim se, dok sam na noge, dobro je. Samo da Hajduk dobije u nedjelju Dinamo i sve će biti još bolje. Naravno da očekujem pobjedu kao hajdukovac, mislim da ćemo dobiti, barem se nadam, međutim, Hajduk ne smije izgubiti ovaj dvoboj, to je najbitnije, a nadam se iskreno pobjedi".

Ante nam priča da Hajduk dobije 1-0 bilo bi dobro...

"Svi bi bili zadovoljni, da se može zapivati i da se može konačno malo se odvojiti od pratnje Rijeke i Dinama. Da se lakše diše".

Jednu stvar je istaknuo:

"Ako Hajduk ove sezone ne bude prvi, ja ne znam kad će biti. Deprimirat će ljude, Dalmaciju, jer predugo čekamo titulu, Dalmacija će pasti u kolektivnu depresiju. Ove sezone bi moglo to biti to, iako je i prošla sezona bila napeta jednim dijelom. Dinamo dobrim dijelom nije dobro igrao i sad ove sezone štrokaje, kašljuca. To je prilika za Hajduk. Mislim da je Gattuso donio jednu dobru stvar - agresiju, trku. Odavno to Hajduk nije imao. Još mora poraditi na igri. Mislim da igra Hajduka nije na zadovoljavajućoj razini."

Puno se Hajduk oslanja na Livaju...

"Livaja je čudo od igrača, ali ne dao Bog da se ozlijedi, Njega je Bog pogledao da je došao u Hajduk i on drži Hajduk na kisiku, ali pravi klub se ne može oslanjati samo na jednog igrača. Tu treba poraditi i ako gospodin Gattuso tu nađe rješenje, bit će dobro. Marko Livaja drži klub na kisiku već treću godinu."

Jedno mu nije jasno...

"Sve što napravi je najracionalnije, ne mora on toliko trčati nego se treba čuvati za špicu, za šprint, a ne da se vraća nazad, nikako. Razumijem ja da ga treneri vraćaju nazad u šesnaest metara, jasno mi je da svi igrači, svih 10 u polju, moraju igrati obranu i stajati iza lopte, ali da ga se vraća u šesnaest metara kad je korner suparnika, pa dajte molim vas, nemojte me zezati, meni to nije jasno, ja to ne razumin, ali stvarno. Da se toliko troši bez veze, nije mi jasno", zaključio je Ante Zonzi Ivković.

