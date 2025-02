Zbog ovoga je zvijezda Reala kažnjena: Modrić u nevjerici, kuju se teorije zavjere

Bellingham je, međutim, negirao da je izravno uvrijedio suca. Tvrdio je da je došlo do "nesporazuma" i da je koristio izraz "f--k off", koji, iako vulgaran, u određenim kontekstima može značiti i "šališ se" ili "zezaš me". Bellingham je naglasio da je izraz upotrijebio više kao reakciju na situaciju, a ne kao izravnu uvredu sucu. "Jasno je da je došlo do pogreške, do pogrešne komunikacije," izjavio je Bellingham. "Nisam nikoga uvrijedio, to se jasno vidi na snimci."