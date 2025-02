Tripadvisor objavio popis najboljih plaža za 2025.: Ovih 10 ljepotica oduzima dah

Plaža Kelingking u Indonezija je na devetom mjestu. Ovo mjesto zadivljuje nevjerojatnim liticama, pijeskom bijelim i sitnim poput praha i plavo-zelenim morem. Bistro more savršeno je za ronjenje i istraživanje podvodnog života, a zalasci sunca doista su vrijedni fotografije za pamćenje. Lako je doći do nje i ima dovoljno parkinga, ali bez obzira na to i dalje pruža mir i opuštenu atmosferu.