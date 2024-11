Poljud s nestrpljenjem očekuje derbi 15. kola SuperSport HNL-a u kojem Hajduk u nedjelju dočekuje "ranjeni" Dinamo. U Splitu se svi nadaju pobjedi koja bi dodatno odvojila Hajduk na vrhu i približila snu o tolikoj željnoj tituli. Razgovarali smo Zoranom Vulićem, legendarnom igraču zlatne hajdukove generacije i treneru koji je zaslužan za dva naslova HNL-a početkom 2000-ih.

"Očekujem jednu tvrdu utakmicu. Hajduk možda nikad veću šansu nije imao da u jesenskome dijelu Dinamu pobjegne na sedam bodova. Dinamo dolazi dosta oslabljen na Poljud. Znamo da danas u nogometu, kad ti jedan igrač nedostaje to je puno. Dinamu nedostaju tri, četiri ključna igrača. Hajduk mora na Dinamo kao da dolazi u punom sastavu i učinit sve da da tu utakmicu dobije. Ambijent na utakmici će biti sigurno u u ritmu Hajduka. ‘Bili’ moraju sve to iskoristi."

Marko Livaja u sjajnoj je formi. Napadač Hajduka svjetla je točka slabih izvedbi u posljednja tri kola. Može se reći da Marko vuče cijelu momčad.

"To je tako kad imate devet golova i šest asistencijama. Zaslužan je za više od pola Hajdukovih golova. On je ta ključna karika Hajduka u ovoj godini i igra zbilja odlično. Šteta što je odlučio da ne igra vise za reprezentaciju, ali to je to je takva odluka. Livaja je ove godine zbilja daleko ispred svih igrača ne samo Hajduka, nego i HNL-a."

Sve je veći dojam da Livaji nedostaje veća podrška

"Šteta je što se Rakitić nakon zadnje utakmice ima problem s leđima u pitanju, upitan je čak za Dinamo. Dolaskom Rakitića Marko je prodisao. Dobiva puno kvalitetnije lopte, posebice kod ofenzivnih dodavanja koja su s Rakitićem puno kvalitetnija. Livaji je još netko potreban u vrhu napada da makne fokus s njega. To je u jednom trenutku bio Durdov, ali u zadnje vrijeme ne igra tako puno. Tako da ovi. Tako da ovaj mislim da je Livaja za mene 50 % Hajduka u ovom trenutku."

Hajduku bi i remi tehnički odgovarao premda Rijeka vreba iza ugla. Ne znamo što nam Gattuso priprema, zato smo pitali Vulića očekuje li hrabri susret s ulaskom nekih mlađih igrača

"Utakmica u nedjelju vrlo je bitna. Problem Hajduka je to što se nije još standardizirao momčad. Do zadnjeg trenutka ne zna se tko će igrati. Smatram da je to najveći problem Gattusa. To je u početku bilo jako dobro, jako kvalitetno, ali u zadnjim utakmicama malo je počelo sve štekati, Hajduk i dalje ima jednu bodovnu zalihu koju je mogao i povećati u tih par utakmica. Šteta, nisu otišli u onom smjeru koji smo mi kao navijači Hajduka očekivali. Ali opet je Hajduk je dobio jedan momenat i može nakon dugo vremena Dinamo pobjeći na +7. Puno je puta Hajduk dosad oživio Dinamo. Nadam se da ovoga put neće."

Pobjeda bi puno značila Hajduku. Eventualni trijumf na Poljudu mogao bi pokrenuti novu euforiju, onu koju Gattuso spretno izbjegava, a prošle je godine naštetila Hajduku. Ipak Vulić ne smatra to negativnim.

"Ma neće euforija naštetiti. Kad ste u euforiji znaci da se borite za nešto, da ste tu u vrhu. Tko se ne zna nositi s euforijom nije za Hajduk. Prema tome, mislim da je to dobra stvar. Daj Bože da se to tako dogodi i ja bih osobno to volio.Tko se može nositi s time, a tko ne, to je drugo. Prošle je godine Hajduk igrao s Dinamom par kola prije kraja i igrali smo taj kup. U tim su ga utakmicama oživili. Dinamo je na kraju zasluženo osvojio i prvenstvo i kup. Ne može mu Hajduk ništa osporiti, ali dao je Dinamu kisik da bude prvak i osvoji Kup.

Zanimalo nas je na koga Vulić gleda kao X faktor u derbiju, a nekadašnji igrač i trener Bilih polaže najviše nade u Hajdukovu mladost.

"Teško je to reći jer Hajduk ima nestandardiziranu momčad. Osobno bih volio da to bude Biuk, Hrgović ili Durdov. Bilo bi dobro da bude netko od tih mlađih, pa i Prpić ako bude igrao. Meni je najviše drago vidjeti tu mladost koja je dobila priliku. Pokazali su da mogu jako dobro igrati, Hajduk je prvi na tablici. Bez te mladosti nema ni Hajduka", zaključio je Vulić.

