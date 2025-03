Sudar koji ledi krv u žilama! Džeko je odmah potrčao u pomoć, nastao je potpuni muk na stadionu

Butler se pokušavao opravdati. Glup potez, no bilo je u žaru igre i nenamjerno. Bio je to rezultat manjka komunikacije na terenu između njega i braniča

Uznemirujuća scena odvila se u osmini finala Europske lige na susretu Fenerbahçea i Glasgow Rangersa. Tišina je zavladala na nekoliko sekundi na jednome od najglasnijih stadiona na svijetu u 24. minuti. Svi su ostali u šoku kad je došlo do strašnog sudara između gostujućih igrača. Vratar gostiju iz Škotske Jack Butland sudario se sa svojim suigračem Robinom Propperom u 24. minuti utakmice. Rangersi su u tim trenucima u Istanbulu vodili 1:0 zahvaljujući ranom golu Cyriela Dessersa, no sve to nije bilo bitno jer je Propper ostao ležati kao pokošen. Sudac je prekinuo utakmicu na četiri minute. Srećom liječnici su došli po nizozemskog braniča i pružili mu pomoć tako da je uspio stati na noge, no još se ne zna ozbiljnost ozljede. Pogledajte ove nemile scene.