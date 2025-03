Nikola Tesla imao je nevjerojatan život: Jeste li znali ove stvari o njemu?

Tesla je čeznuo za stvaranjem moćnijeg odašiljača koji bi nadmašio radijski sustav Guglielma Marconija, za koji je sumnjao da je kopija njegova rada. No, Marconi je pretekao Teslu odašiljanjem signala iz Engleske u Newfoundland. To je Teslu dovelo do stanja očaja, što ga je navelo da napiše 50 pisama JP Morganu, preklinjući, moleći i tražeći dodatna sredstva za svoj revolucionarni koncept. No, odbili su ga.