Legenda o problemu u svlačionici Zagrepčana: 'Neki igrači ne shvaćaju što znači Dinamo'

Kroz svoju povijest Dinamo je imao puno stranih igrača, no rijetko je tko ostavio takav trag i 'udomaćio' se u Zagrebu kao Luis 'Lučo' Ibáñez. Nekadašnji lijevi bočni Dinama i dan danas igra nogomet u drugoligašu Jarunu dok uz put vodi i kadete istoga kluba. U razgovoru za Net.hr legendarni Lučo nam je otkrio kakav derbi očekuje u nedjelju na Poljudu te detektirao glavni problem kod Dinamovih stranih igrača.

“Derbi je uvijek derbi. Nije bitno igra li se na Maksimiru ili Poljudu. Utakmica je to koja se uvijek igra čvrsto, agresivno, bez puno ljepote. Situacija je takva kakva je u Dinamu i sad Plavi trebaju ganjati pobjedu. Uvijek Dinamo ide na pobjedu, ali sad bi mu tri boda trebala da smanji razliku za Hajdukom" , najavio je Ibanez na početku utakmicu Hajduka i Dinama.

Ibanez je nedavno uplivao i u trenerske vode. Argentinac radi s kadetima Jaruna pa tako sve više i prati rad ostalih nogometnih trenera. Stoga je i analizirao rad Gattusa i Bjelice.

"Hajduk trenutno ima jako dobrog trener, motivatora koji je popravio neke stvari u svlačionici Bijelih. Kod njega je moto red, rad i disciplina i to se vidi kroz određene utakmice u kojima je Hajduk nerijetko kiksao prije. Dobro sad u zadnja 3 kola su malo lošiji, ali vidi se utjecaj Gattusa", najprije se dotakao stanja u splitskoj svlačionici, a zatim okrenuo prema Maksimiru:

"Bjelica je isto tek nedavno došao u Dinamu u kojemu je u prvome mandate radio odličan posao. Došao je sad sa svojim autoritetom i velikim trenerskim kapacitetom i smatram da je on taj koji može vratiti Dinamo bez obzira na kikseve i izgubljene bodove. Nadam se da će to biti što prije, da će se Dinamo vratiti na mjesto gdje i treba biti.

Dinamo trenutno ima velikih problema s ozljedama, ali i bez tih ozljeda odavno se muči s lijevim bekom. Evo kako na tu situaciju gleda čovjek koji je toliko godina pokrivao lijevu stranu Dinama.

"Iskreno se nadam da će Dinamo riješiti pitanje lijevog beka. Već dugo Dinamo ima problema na toj poziciji, nikako da nađe dugoročno rješenje. Pierre-Gabriel nije rješenje za lijevog beka jer je dešnjak. Pogotovo na način na koji igra Dinamo u domaćem prvenstvu, napadački s puno prostora za bekove. Dinamo treba naći igrača na toj poziciji koji će mu donijeti ono što nedostaje u ekipu, da opskrbljuje Petka i Kulenovića s centaršutevima, da bude brzi i agresivan u defenzivnom djelu jer Liga prvak je puna vrhunskih krilnih igrača. A i konkurencija je jača u HNL-u, nije kao u moje vrijeme. Sjećam se da smo pet, šest kola prije kraja bili prvaci, sad je drugačije", rekao je Ibanez.

Kad smo se već dotakli Pierre-Gabriela morali smo se dotaknuti i problema motivacije stranih igrača u Dinamu. Zbog nedovoljnog zalaganja 'žuti karton' kod Bjelice dobili su spomenuti Francuz i Cordoba, a s Mmaeeom je posebno zaiskrilo. Ibanez je bio jedan od stranaca koji je uvijek gorio za plavi dres. Objasnio nam je koja je bila njegova tajna.

"Kad sam došao u Dinamo imao sam tek 19 godina. Imao sam dvije utakmice u prvih jedanaest u Boci Juniors i četiri utakmice na klupi. U Zagreb sam došao da grizem, dajem sve od sebe, da mogu biti bolji i da financijski pomognem obitelji. Za Dinamo sam dao i više od onog što sam mogao. Znao sam igrati pod injekcijama i sa slomljenim nožnim prstima. Jednostavno je to do karaktera igrača i postavljanja kluba prema igračima. Ako su klub postavi da je Dinamo bitniji od svega onda će igrač primivši to na znanje dati sve od sebe", rekao je Ibanez o otkrio tko mu je pomogao da bude veliki profesionalac.

"Dok sam bio u Dinamu imao sam jako dobru ekipu. To je bila stara škola: Bišćan, Šokota, Butina, Balaban. Bili su i Kovač i Šimić. Oni su prošli svašta i ja sam učio od njih. Najviše su me naučili kako se ponašati kao profesionalac. Mi smo znali da kad si u klubu da se ponašaš kao profesionalac i igrač Dinama. A kad imaš vremena za sebe, za zafrkanciju, izlaske i to, to je u redu jer je to tvoj privatan život. Ali kad nosiš trenirku ili dres Dinama moraš dati sve od sebe i cijeniti ono što postigneš trudom", iskreno će Argentinac.

"Imam osjećaj da neki strani igrači ne shvaćaju što znači Dinamo, što znači igrati Ligu prvaka i živjeti u Zagrebu. Iskreno, po meni ima previše stranaca u klubu. U moje vrijeme bilo je nas 3-4 stranaca, nikad ih nije bilo više od pet. Danas je možda problem ako dođe više stranac iz iste zemlje, no nadam se da će Bjelica to popraviti i riješiti taj problem s motivacijom", zaključio je ovu temu legendarni Lučo.

Za kraj smo se odlučili sjetiti onoga legendarnog gola Ibaneza za 2-1 u derbiju na Poljudu 2013. Luis je tada zapucao iz gotovo samog lijevoga kuta i zabio golčinu s dvadesetak godina. Sad nam je napokon mogao otkriti je li to bilo namjerno ili slučajno.

"Ma htio sam centrirati, no lopta mi je prešla preko nogu i ušla. Ali dao sam još jedan gol tada na Poljudu. Zabio sam kad mi je Badelj asistirao pa sam spremio to isto. Bilo je to za 1-1, isto jako bitan gol.

"Bilo da se igra na Poljudu ili Maksimiru za hrvatski derbi ne treba ti dodatna motivacija. Već tjedan dana prije goriš od želje. Dečki već znaju što ih čeka. Sigurno će puni stadion i veliki pritisak na Dinamove igrače. Ja se nadam da će Dinamo izvući pozitivan rezultat jer mu treba. Minimalno bod kako bi ostao blizu Hajduku", zaključio je Ibanez.

