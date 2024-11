Nikola Jurčević bivši je trener i igrač Dinama. Na trenerskoj klupi zagrebačkih plavih sjedio je u dva mandata - u sezoni 2003./2004. i 2018.

Igrao je za Dinamo kao mlad nogometaš od 1984. do 1986. Hajduk i Dinamo u nedjelju na Poljudu od 17.45 igraju derbi 15. kola SuperSport HNL-a. Bijeli su vodeći na ljestvici sa 29 bodova, 4 više od Dinama koji je na 3. mjestu.

Za portal Net.hr u Svijetu Plavih najavio je utakmicu koja bi mogla odrediti daljnji tijek prvenstva...

"Dinamo će na Poljudu igrati ofenzivnije nego što je to bio slučaj protiv Borussije Dortmund u Zagrebu. Isto tako, ne sjećam se, ne pamtim da je Dinamo ikad bio u ovakvoj situaciji kao što je sad s ozljedama u veznoj liniji, u takvoj jednoj dramatičnoj brojci, da u jednom trenutku nedostaje sva trojica ključnih igrača, od zadnjeg veznog pa do dva veznjaka ispred, standardnih igrača. Nažalost, to je jedna specifična situacija za Dinamo", tvrdi Nikola Jurčević.

Komentirao je Bernauera na zadnjem veznom i odgovorio na pitanje može li iznijeti teret zadnjeg veznog i u derbiju na Poljudu...

"Mislim da može odigrati tu poziciju, on je odgovoran igrač, ima dobru dijagonalu i taj neki okomiti pas. Igra stopera koji ima dobar pas i tehniku nego neki tipični stoper koji je jak u duelu ili u skoku. Bernauer može, pogotovo u tom nekom defanzivnom djelu, odigrati na poziciji zadnjeg veznog".

Nikola Jurčević govori kako se Dinamo nalazi u momentumu koji je više na strani Hajduka zbog situacije s ozljedama u veznoj liniji.

"Hajduk je željan velike pobjede, međutim, Dinamo ima naviku igranja velikih utakmica zahvaljujući Europi, tako da mi se najbliže čini da bi derbi mogao završiti remijem, što bi bilo zadovoljavajuće i za Dinamo i za Hajduk."

O defanzivnoj igri Dinama protiv Borussije navodi:

"Protiv Borussije je Dinamo igrao u sistemu 5-4-1 i defanzivna igra protiv Nijemaca me nije iznenadila, jer je ove sezone u Ligi prvaka Dinamo igrao baš s petoricom odozada. Jedino što je protiv Borussije bilo za mene iznenađenje je što Dinamo nije igrao s centarforom, Kulenovićem. Poslije sam čuo nakon utakmice od Bjelice da je imao nekakvih zdravstvenih problema zadnjih dana i da ga se djelomično ili potpuno htjelo sačuvati za derbi u Splitu protiv Hajduka."

Jura nam priča kako je šteta što mladi Pavić nije imao prije prilika...

"Nije jednostavno tako reći debitirati u jednoj takvoj utakmici kao što je bila protiv Borussije. Odigrao je vrlo solidno za svoje godine, čuvao i držao taj prostor, pomagao i zatvarao koliko je mogao. Za njega je utakmica protiv Borussije bila jedna velika škola, velika stvar, to je bila jedna od pozitivnih stvari za Dinamo, da je takav jedan mlad dečko dobio priliku", zaključio je Nikola Jurčević.

