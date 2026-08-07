Navijači Hajduka u 'nepoznatim vodama': 'Ovo mi je veći šok od računa za struju'

Hajduk je velikom pobjedom u 3. pretkolu Konferencijske lige na gostovanju kod Žalgirisa (5:2) napravio ogroman korak ka plasmanu u play-off, a navijači Bijelih nakon utakmice nisu skrivali svoje oduševljenje.

Momčad s Poljuda u ovaj dvoboj je ušla nakon dva vezana poraza (Pafos u kvalifikacijama za Europsku ligu i Varaždin u SHNL-u) i očekivanja nisu bila prevelika, pa je ovako uvjerljiva pobjeda izazvala euforiju.

Uzvrat je za tjedan dana na Poljudu, kad će Hajduk samo trebati potvrditi odličnu igru iz Vilniusa i probiti se do doigravanja za plasman u Konferencijsku ligu, u kojem bi mu suparnik bio bolji iz dvoboja poljskog Rakowa i švedskog Hammarbyja.

Nakon utakmice navijači su 'zatrpali' Hajdukove Facebook svojim komentarima u kojima pretežito hvale igru Bijelih, ali i priznaju da ih je tako velika europska pobjeda bacila u 'nepoznate vode'.

U nastavku prenosimo neke od njihovih komentara:

"Ovo mi je veći šok od računa za struju. Nisam navikao na pobjede, sad ne znam kako da se ponašam."

"Moramo biti svjesni da je ovaj Žalgiris jako, jako, jako loša ekipa. Mi smo praktički svaki napad mogli dati gol. Ne vjerujem baš da se sve okrenulo za 180 od Varaždina. Al svaka čast za utakmicu večeras i rezultat."

"Ne znam kako da se ponašam, ne sjećam se ovakve pobjede."

"Ovo nitko nije očekivao, odlično odrađeno gostovanje, fenomenalan rezultat za uzvrat... Svaka čast ekipi!"

"Gdje su sad oni pusti stručnjaci u komentarima..."