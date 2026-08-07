Nakon tri Merlinova koncerta, travnjak je katastrofalan: Klub se seli, navijači bojkotiraju

Dino Merlin održao je tri koncerta na stadionu Koševo, odnosno Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. Imalo je to negativne posljedice za nogometni klub Sarajevo čiji travnjak više nije u stanju za igru.

Zbog toga će domaće utakmice na početku sezone Sarajevo morati igrati na stadionu Veleža u Mostaru. S time su posebno razočarani najvjerniji navijači Horde zla koje su objavile bojkot utakmica u Mostaru. „Rukovodstvo Kluba, kao i cijela bh. javnost, bilo je upoznato s datumima koncerata, kao i rasporedom utakmica u domaćem prvenstvu. Malo tko je mogao očekivati da će teren Koševa biti spreman za navedenu utakmicu, a uprava kluba je sasvim nespremno ušla u sezonu“, poručili su iz navijačke skupine pa okrivili i Općinu Centar.

"Ne želimo umanjiti ni odgovornost Općine Centar i njihova lažna obećanja u vezi s terenom i samom rekonstrukcijom stadiona. Pozivamo zaposlene u FK Sarajevo da napokon ozbiljno pristupe vođenju Kluba kako bi ga vratili tamo gdje pripada – u sam vrh", poručili su navijači.

S novonastalom situacijom se bori i strateg momčadi, Zoran Zekić.

"Ovakve okolnosti nisu dobrodošle, nadaš se, pripremaš se, pa se dogodi nešto takvo. Sve smo morali organizirati za dva dana. Moraš biti spreman na sve detalje. Ne želim o tome razmišljati. Utakmica nam je izuzetno bitna u svakom mogućem smislu i nadam se da će je momci tako shvatiti“.

U fotogaleriji pogledajte u kakvom je stanju travnjak na stadionu Koševo.