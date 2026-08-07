Srpski agent dovodi Rusa u Dinamo: 'Neće imati problema u Hrvatskoj'

Puno se piše posljednjih dana o novom Dinamovom pojačanju Kirilu Kravcovu. Ruski veznjak trebao bi u Zagreb stići kao alternativa Josipu Mišiću na poziciji šestice.

Sve je navodno dogovoreno, iako se jučer pisalo da je Rusu odbijena viza te se morao vratiti iz Beograda, gdje je boravio čekajući dokumente, natrag u Rusiju. U Dinamu vjeruju da će ti problemi brzo biti riješeni, no za sada je veznjak iz Sočija "na čekanju".

Veliku logu u transferu Kravcova u Dinamo imao je njegov srpski agent Jovan Tanasijević koji je za ruski RB Sport dao intervju i objasnio što Kravcova očekuje u Hrvatskoj. "Ruski igrači neće imati problema u Hrvatskoj; te dvije zemlje povezuju brojne veze", rekao je Tanasijević pa nastavio.

"Kravcov neće imati poteškoća ni u svakodnevnom životu, ni na terenu, ni u svlačionici. Po meni, ovo je odličan transfer za samog igrača. Dinamo se uvijek bori za naslov prvaka i za nastup u Ligi prvaka, a u najgorem slučaju završit će u Konferencijskoj ligi. Taj će igrač sigurno napredovati. Imaju dobrog mladog trenera Kovačevića, a generalni direktor je sam Boban. To je jednostavno fantastično, kako za ruski nogomet tako i za samog igrača", riječi su srpskog agenta.

"Dinamo Zagreb danas nije isti kao što je bio prije tri ili četiri godine. Razina je nešto niža. Nekad su imali problema s transferima i novcem, no dobro su zarađivali prodajom igrača. I dok su ranije dovodili igrače s visokim plaćama, Boban se sada odlučio za vlastitu školu i strance koje je moguće prodati. Kravcov će svakako dobiti priliku. Što se tiče svega ostalog – ljudi, hrane, vremena i uvjeta u trening-centru – neće biti nikakvih problema. Mislim da će se vrlo brzo prilagoditi", optimističan je agent Dinamovog, valjda, novog igrača.

Radi se o igraču s bogatim iskustvom igranja u ruskoj Premijer ligi koji je ponikao u Zenitu iz Sankt Peterburga. Ondje je skupio 16 nastupa prije nego što je 2022. prešao u Soči, gdje je prošle sezone odigrao 20 utakmica i zabio tri pogotka.