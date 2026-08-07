Županicu šokirala vijest o Pejinu: 'Najoštrije osuđujem ovaj brutalni napad!'

Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak reagirala je u petak na napad na Tihomira Pejina, direktora Zračne luke Osijek i VAR suca.

"Danas nas je sve zatekla vijest o brutalnom napadu na direktora Zračne luke Osijek Tihomira Pejina. Ovim putem najoštrije osuđujem ovaj brutalni napad!", istaknula je Tramišak.

"Drago mi je da je g. Tihomir Pejin odmah zbrinut u KBC Osijek, gdje mu je pružena odgovarajuća medicinska pomoć i da nije u životnoj opasnosti. Njemu želim brz i potpun oporavak te izražavam iskrenu podršku njemu i njegovoj obitelji", dodala je županica.

'Ne smije se ponoviti'

"Iako je ovo izoliran slučaj, ne smije se ponoviti i nasilje nikada ne smije postati sredstvo obračuna u našem društvu. Vjerujem da će nadležne institucije brzo, učinkovito i potpuno rasvijetliti ovaj događaj te hitno procesuirati odgovorne i maknuti ih s ulica. Građani moraju imati povjerenje da država štiti njihovu sigurnost i da nitko nije iznad zakona. Nasilje nema i nikada neće imati opravdanje", zaključila je Tramišak.

Podsjetimo, Pejin je pretučen ujutro u Osijeku. Policija je, ne navodeći identitet, objavila da je u 7.01 sati primila dojavu da je u Wilsonovoj ulici pretučena osoba i da leži nasred ceste.

Mediji su izvijestili da su ga teleskopskim palicama napale dvije maskirane muške osobe dok je rekreativno trčao ulicom uz stadion Gradski vrt.

U razgovoru za Net.hr, Pejin je naveo: "Iskreno, u šoku sam što se dogodilo. Ono što je najvažnije, nije mi ništa i dobro se osjećam. Danas odmor, sutra novi trening, prekosutra tekma, a od ponedjeljka Zračna luka Osijek."

Oglasio se i Radić

Napad je osudio i osječki gradonačelnik Ivan Radić. "Najoštrije osuđujem svaki oblik nasilja. U Osijeku nema i ne smije biti mjesta za nasilje, netoleranciju i samovolju", poručio je Radić.

Izrazio je uvjerenost da će nadležne institucije žurno utvrditi sve okolnosti napada.

"Osijek gradimo kao grad sigurnosti, međusobnog poštovanja i zajedništva, u kojemu se svatko osjeća sigurno i dostojanstveno. Te vrijednosti nemaju alternativu", rekao je Radić.