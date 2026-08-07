Javio nam se Tihomir Pejin: 'Iskreno, u šoku sam, ali najvažnije je što... '

Nogometni sudac Tihomir Pejin napadnut je u petak ujutro u Osijeku, a u poslijepodnevnim satima dao je izjavu za Net.hr i otkrio da je u šoku, ali da nije ozbiljnije ozlijeđen.

Dvojica maskiranih muškaraca fizički su napala Pejina dok je trčao, nakon čega je prevezen u KBC Osijek.

Pejin, koji sada obnaša funkciju direktora Zračne luke Osijek, napadnut je ujutro u blizini stadiona Gradski vrt, na ruti koju koristi svakodnevno.

Iz osječke policije priopćili su da je oko 7 sati na kolniku pronađen ozlijeđeni 43-godišnjak. Policijski službenici odmah su stigli na mjesto događaja, a muškarcu je pružena hitna medicinska pomoć. Potom je prevezen u bolnicu kako bi se utvrdila težina njegovih ozljeda.

"U pravu ste kada kažete da svi zovu. Iskreno, u šoku sam što se dogodilo. Ono što je najvažnije, nije mi ništa i dobro se osjećam. Danas odmor, sutra novi trening, prekosutra tekma, a od ponedjeljka Zračna luka Osijek", rekao nam je Pejin.