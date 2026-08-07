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HNS osudio napad na Pejina: 'Ne postoji niti može postojati opravdanje'

HNS osudio napad na Pejina: 'Ne postoji niti može postojati opravdanje'
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Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Pejin je napadnut dok je trčao u Osijeku

7.8.2026.
13:54
M.G.
Luka Stanzl/PIXSELL
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Bivši hrvatski nogometni sudac Tihomir Pejin napadnut je u petak ujutro u Osijeku, a nakon incidenta oglasio se Hrvatski nogometni savez.

Incident se dogodio u Wilsonovoj ulici u Osijeku. Dvojica maskiranih muškaraca fizički su napala Pejina dok je trčao, nakon čega je prevezen u KBC Osijek. Prema dostupnim informacijama, nije zadobio teže ozljede.

HNS je na službenoj stranici objavio priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

"Hrvatski nogometni savez oštro osuđuje fizički napad na nogometnog suca Tihomira Pejina koji se dogodio u petak ujutro u Osijeku.

Prema zasad dostupnim informacijama, Tihomira Pejina fizički su napale nepoznate osobe, nakon čega mu je pružena hitna medicinska pomoć te je potom prevezen u KBC Osijek radi daljnjeg liječenja.

Neovisno o motivima i okolnostima koje će utvrditi nadležna tijela, Hrvatski nogometni savez najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja. Za fizički napad na bilo kojeg pojedinca ne postoji niti može postojati opravdanje.

HNS izražava punu podršku Tihomiru Pejinu te poziva nadležne institucije da utvrde sve okolnosti ovog događaja, identificiraju počinitelje i poduzmu odgovarajuće zakonske mjere.

Tihomiru Pejinu, koji je nakon završetka karijere kao glavni sudac trenutno aktivan kao video pomoćni sudac (VAR), želimo brz i potpun oporavak."

Tihomir PejinHrvatski Nogometni SavezOsijekFizicki Napad
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