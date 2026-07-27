Dragan Primorac: 'Meni je sport u venama.' Mojmira: 'Je li Vam i politika u venama?'

Vedran Pavlek, uhićen je prije gotovo tri mjeseca na temelju Interpolove tjeralice, zbog sumnje na izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz skijaškog saveza. Čovjek sa šest mobitela i 25 kartica u Kazhstanu se nalazi već mjesecima, i ne zna se kad će natrag u Hrvatsku.

Sve je danas potvrdio i ministar pravosuđa Damir Habijan objasnivši da je tražena dokumentacija dostavljena kazahstanskim vlastima. "Ne postoje propisani rokovi u kojima oni moraju odgovoriti", rekao je ministar te dodao da će javnost biti obaviještena "čim bude konkretne odluke ili informacije".

Pavlekova saga odvija se uoči izbora za novog čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), nakon što je s pozicije nakon 24 godine odstupio Zlatko Mateša. O svemu je u RTL Direktu kod Mojmire Pastorčić govorio kandidat za šefa hrvatskog sporta, Dragan Primorac.

Kako biste Vi, da postanete predsjednik HOO-a, spriječili da netko ukrade 30 milijuna eura iz nekog sportskog saveza?

Prvo što bi bilo najvažnije jest mobilizirati apsolutno sve što možemo da gospodin Pavlek dođe u Hrvatsku i da lijepo izrecitira sve ono što zna i navede svako pojedinačno ime i da to bude jedna velika škola svima onima koji pokušavaju učiniti kaznena djela. Mislim da bi to bila lekcija koja je fenomenalna i tako rade neke ozbiljne države.

I onda u konačnici učiniti sve da se taj novac koji je otuđen vrati u Hrvatsku.

Kako tumačite da Pavleka i dalje nema, ne znamo ni kad će se vratiti, a iz Kazahstana nisu nam dužni ni odgovoriti?

Pa gledajte, očito je riječ o državi koja je izvan granica Europske unije i koja ima svoja pravila i zakone.

Međutim, tu uvijek postoji mogućnost suradnje dvaju ministarstava pravosuđa, diplomacije i svega drugoga. Ali jedna od možda najvažnijih stvari bila bi da gospodin Pavlek dođe u Hrvatsku i da mu omogućimo da vrlo jasno govori i sve ispriča, bez obzira o kome se radilo i na kojoj razini, i to bi bila jedna od najvećih poruka koju bi Hrvatska mogla poslati.

Mislite li da je moguće da je 11 godina netko krao novac, a da to nitko osim uključenih nije znao?

Ja mislim da je u svakoj normalnoj instituciji i svakoj normalnoj državi to gotovo nemoguće da se dogodi. Apsolutno nemoguće.

Kontrola i nadzor očito su zakazali i očito su zakazali oni koji su to trebali pratiti. I vjerojatno, da nisu bile proširene mjere na neke druge stvari, Hrvatska za to možda ni danas ne bi znala.

Ako u srijedu postanete predsjednik HOO-a, kako ćete spriječiti da se takve zlouporabe više ne događaju?

Puno toga dolazi novoga. Ja ću vam reći da onaj model koji je postojao vjerojatno postoji samo u Sjevernoj Koreji, a to je neograničeni mandat. Prva promjena koja će ići jest da mandat predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora treba ograničiti na dva mandata i to je moj prijedlog. Jer imate jako puno ljudi koji imaju energiju.

To nije funkcija koja je nasljedna. To je funkcija koju trebaju obnašati ljudi koji unose novu energiju, novu svježinu.

Ja želim napraviti jedno zajedništvo hrvatskog sporta. U ovom trenutku imate osjećaj da je podijeljen na male, velike, olimpijske, neolimpijske, loptaške i neloptaške sportove. Hrvatski sport je samo jedan.

On kao takav mora funkcionirati. A sve ove druge stvari – ja mislim napraviti jednu potpuno neovisnu analizu stanja, kako kadrovsku, administrativnu, tako i financijsku, i vidjeti što se događa u Hrvatskom olimpijskom odboru.

A već me znate jako puno godina da sam vrlo, vrlo direktan i želim napraviti da Hrvatski olimpijski odbor postane apsolutni ponos u Hrvatskoj državi zbog sporta.

Vile na Ibizi, kupovanje zlata, estetske operacije za žene, luksuzna odjeća, sve to novcem namijenjenim sportašima. Ljudi su izgubili povjerenje u sportske saveze. Možete li ga vratiti?

Apsolutno. Mislim da je vrlo važna poruka reći da je hrvatski sport najveći hrvatski brend. Tu nema nikakve dvojbe i mi ga ne možemo generalizirati jer je to najbolji način da ga urušimo. Mi imamo pojedince koji su činili kaznena djela i nezakonite aktivnosti i oni trebaju odgovarati.

Jer je danas vrlo nezgodno da se brojni predsjednici saveza, sportaši i ljudi u sportu osjećaju neugodno na ulici. Ta generalizacija je zapravo vrlo opasna.

Ja znam brojne ljude koji žive čestito i pošteno i koji žele da se što prije ovi problemi riješe i zbog toga im treba netko tko zna, tko ima iskustvo i tko iza sebe ima rezultate kako bi hrvatski sport u konačnici bio ono što jest.

Ja vam moram priznati da ga kao takvog vidim i u budućnosti. Hrvatski sport će biti jedan od najvećih uzora koje hrvatska država može imati.

Novinar 24 sata Ivan Pandžić otkrio je nepravilnosti i u judo, ronilačkom, odbojkaškom i šahovskom savezu. Mislite li da toga ima još?

Kad gledate nepravilnosti, njih treba jako razgraničiti od onoga što je prekršaj i kazneno djelo. Jer u svim segmentima života i rada možete pronaći nepravilnosti.

Ali upravo zato model koji će se postaviti, da bude preventivni model, najbolje je sredstvo da se takve stvari ne događaju.

I opet sam vam rekao, kad ljudi koji su počinili neko kazneno djelo odgovaraju za to, zato je model gospodina Pavleka izvrstan, zato ja inzistiram na tome da se omogući sve da se on vrati.

I kad imate takav jedan primjer, nikome više neće pasti na pamet da čini kazneno djelo.

Jeste li poznavali Vedrana Pavleka? Kakav ste odnos imali s njim?

Kratak, vrlo kratak. Ja sam u sportu već 45 godina i malo je ljudi koje zapravo ne poznajem.

Vaša bolnica je bila službena bolnica skijaškog saveza.

Da, Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog nogometnog saveza i niza drugih institucija.

Međutim, kad sam ja ulazio u Vijeće, to je opet bila jedna odluka koju sam ja želio napraviti zbog onoga što je danas čuvena riječ – transparentnost.

Iako smo mi pružali besplatne usluge svim olimpijcima, u jednom trenutku kad sam ulazio u Vijeće rekao sam: “Gledajte, bez obzira na sve, bez obzira što su besplatne usluge, ja želim da bolnica više ne bude službena bolnica tih institucija.” Tako smo napravili.

Hrvatski nogometni savez i Hrvatski rukometni savez službeno su stali uz Josipa Varvodića u utrci za novog predsjednika HOO-a. Nemate podršku HNS-a, HRS-a, čiju imate?

Pa pogledajte, nakon toga ste imali niz nogometaša, reprezentativaca, koji su moji prijatelji. Napravili smo zajedničku fotografiju i sve. I više-manje, ja njih sve osobno poznajem. Mi imamo jednu potpuno drugačiju perspektivu, a to je nikako ne dijeliti sport.

Mi činimo sve da taj sport bude sveobuhvatan. Mali ili veliki sport – mi moramo vrednovati rezultate. Svaka medalja ima jednaku vrijednost za Hrvatsku.

I mi moramo učiniti apsolutno sve da se to dogodi. I to je moja nit vodilja. Odmah nakon pobjede ja želim objediniti apsolutno cijeli sport i bez obzira na to što će biti ljudi koji će glasovati protiv, ja im želim otvoriti širom vrata, jer jedini predmet mog interesa dolaska u Hrvatski olimpijski odbor jest dobrobit hrvatskog sporta.

Gospodin Varvodić je bio gost Direkta prije koji tjedan, rekao je da ima natpolovičnu podršku saveza. Kako komentirate njegove izjave?

Evo, meni je žao. Ja i nisam htio komentirati. Ali evo, kad se već pokazao taj primjer, odmah nakon toga sam ja uzeo potpise svih 59, što je u tom trenutku, ako gledate ukupan broj, bilo više nego dovoljno za pobjedu.

Već u tom trenutku, kad gledate ponderirani faktor zbog toga što olimpijski savez nosi dva glasa, a neolimpijski jedan glas, 59 saveza ili pojedinaca koji su dali potporu bilo je dovoljno za pobjedu.

Ja sam sljedeći dan uzeo te potpise, predao ih povjerenstvu Hrvatskog olimpijskog odbora i mi smo, nažalost, utvrdili da u tom trenutku protukandidat Varvodić ne govori istinu.

Ja na tome nisam inzistirao. On je mlad, ima pravo na pogrešku, ima pravo na učenje, ali to je jedna jako dobra lekcija zašto je važno govoriti istinu. To je tada bilo 59. Mi smo danas na daleko većem broju.

Varvodić kaže da je glas za Primorca glas za Sinišu Krajača. “Glas za Primorca znači nastavak istog načina upravljanja. Hrvatskom sportu danas nije potreban kandidat koji će promijeniti samo ime na vrhu, a zadržati isti način rada.” Je li glas za Primorca glas za Krajača?

To je apsolutno sjajno pitanje.

Sada pogledajte ovu jednu situaciju. Ja nemam apsolutno nikakvu dodirnu točku ni s jednim jedinim zaposlenikom u Hrvatskom olimpijskom odboru. Nikada nisam nikoga zaposlio niti sam participirao u kadrovskoj politici i dolazim kao osoba izvana.

Gospodin protukandidat i njegovi mentori, čija imena možete čitati po novinama, ti su koji kreiraju i koji su kreirali cijelu kadrovsku politiku u Hrvatskom olimpijskom odboru u zadnjih 20 godina. I ja mislim da će se zapravo dogoditi jedan veliki potres kad ja uđem s jednim, kako bismo to nazvali, “clean startom”.

A jako dobro znate kako radim. Na mene nitko ne može utjecati niti me može impresionirati bilo što osim rezultata i činjenice da imamo čestite i poštene ljude koji zapravo nemaju nikakve veze s bilo kakvim kaznenim djelom.

Dojam je javnosti da je previše politike u sportu. Bivši premijer je bio 24 godine na čelu HOO-a. Kako ćete onda Vi kao bivši ministar i kandidat za predsjednika maknuti utjecaj politike iz sporta?

Pa gledajte, to je vrlo jednostavno. Ja sam već punih 50 godina u sportu. Od pionira Hajduka koji je igrao na Starom placu pa prešao na Poljud. Od osnovne škole sam u karateu.

Osvajao sam rezultate u atletici. Bio sam viceprvak bivše države u taekwondou. Čovjek sam koji sjedi u ključnim tijelima Europskog olimpijskog odbora, u Zdravstvenoj komisiji. Pazite ovo, i u Svjetskoj odbojkaškoj federaciji, također u Zdravstvenoj komisiji.

Praktički sam u gotovo svim ključnim sportskim tijelima. Dakle, meni je sport u venama. Ja i danas živim sport kao što sam ga živio prije 45 godina.

Je li Vam i politika u venama?

Kad ste u znanosti, kad ste formirani kao osoba i u zdravstvu, politika nije nešto što morate živjeti, onda ste puno slobodniji.

Ja sam prije svega slobodan čovjek. Ali sport mi je apsolutno motiv, inspiracija i ta čistoća koju imate u sportu zapravo mi je nit vodilja. Dakle, ja iza sebe imam sve: od sportaša koji je osvajao medalje, do čovjeka koji je osnovao klub, taj legendarni klub Kocunar.

U siječnju 1991. uključio sam cijelu svoju prvu ekipu, njih jedanaest, iz taekwondo kluba, od kojih je šest dalo život za Hrvatsku. Zbog toga je meni Hrvatska, rekao bih, na jedan poseban način svetinja i mora biti čista.

I kad živite to, a u konačnici ste bili i ministar, znate koje smo promjene napravili tijekom tog mandata – ne samo izgradnju 211 školskih sportskih dvorana ili povećanje broja djece u sportu sa 100.000 na 230.000. Ja poznajem sustav sporta i zato ovaj problem možemo riješiti vrlo elegantno i znam tko može pomoći sustavu sporta.