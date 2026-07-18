Červar stao uz Primorca u borbi za vrh HOO-a: 'On nikada neće okrenuti glavu pred nepravdom'

Izbori za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora održat će se 29. srpnja, a u utrci za nasljednika aktualnog predsjednika Zlatka Mateše našli su se prof. dr. sc. Dragan Primorac i predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza te dopredsjednik Europske plivačke federacije (LEN) Josip Varvodić.

Skupštinu HOO-a čine predstavnici 101 institucije, uz još sedam članova s pravom glasa, a upravo će oni odlučiti tko će u sljedećem mandatu voditi krovnu sportsku organizaciju u Hrvatskoj.

Primorac je nakon objave kandidature istaknuo kako je broj prikupljenih potpisa potpore pretvoren u ponderirani sustav glasova značajno iznad praga potrebnog za pobjedu. Dodao je kako u međuvremenu stižu nove poruke podrške sportskih institucija i pojedinaca s pravom glasa. Prema njegovim riječima, razgovori s brojnim sportašima i sportskim djelatnicima pokazali su želju za promjenama te sustavom koji bi trebao biti pravedniji, otvoreniji i snažniji.

Podršku njegovoj kandidaturi sada je javno dao i Lino Červar, jedan od najtrofejnijih hrvatskih i svjetskih rukometnih trenera.

"Potporu dajem kandidaturi prof. dr. sc. Dragana Primorca jer sam uvjeren da Hrvatski olimpijski odbor mogu voditi jedino ljudi visokog moralnog integriteta, ljudi koji žive dostojanstveno i koji se tijekom cijelog života drže načela Olimpijske povelje i temeljnih vrijednosti olimpizma. Prof. dr. sc. Dragan Primorac upravo je jedna od takvih osoba", poručio je Červar.

Bivši izbornik hrvatske rukometne reprezentacije smatra kako bi Primorac na čelu HOO-a predstavljao snažnu podršku sportašima, trenerima i svim sportskim djelatnicima.

"Njegov dolazak na čelno mjesto HOO-a značio bi da će uz svakog sportaša, trenera i sportskog djelatnika stajati osoba koja razumije njihove potrebe i izazove. Svaki sportaš mora imati jednaku priliku za uspjeh, a oni koji se suočavaju s nesigurnošću trebaju dobiti dodatni poticaj da ostvare svoje snove", rekao je Červar.

Posebno je naglasio Primorčevu odlučnost u borbi protiv nepravde.

"Dragan Primorac je čovjek koji nikada ne okreće glavu pred nepravdom. On će štititi dostojanstvo svakog čovjeka, svakog sportaša i svakog sportskog djelatnika. Uvijek će imati snage stati uz one kojima je pomoć potrebna te se voditi načelima poštenja, odgovornosti i olimpizma", zaključio je Červar.

Červar iza sebe ima impresivnu trenersku karijeru tijekom koje je Hrvatsku reprezentaciju vodio do najvećih uspjeha u povijesti. Na klupi "Kauboja" proveo je 240 utakmica, uz oko 80 posto pobjeda, a pod njegovim vodstvom Hrvatska je osvojila zlatnu olimpijsku medalju u Ateni 2004. godine i naslov svjetskog prvaka u Portugalu 2003. godine.

Uz to, osvojio je srebrne medalje na svjetskim prvenstvima u Tunisu 2005. i Hrvatskoj 2009., tri europska srebra (Norveška 2008., Austrija 2010. te Europsko prvenstvo 2020.), zlato na Mediteranskim igrama u Tarragoni 2018. i naslov na Svjetskom kupu u Švedskoj 2006. godine.

Osim sportskih uspjeha, Červar je poznat i po stručnom radu. Tijekom karijere napisao je nekoliko knjiga o rukometu i sportskom menadžmentu koje su prevedene na strane jezike. Za svoj doprinos hrvatskom sportu dvaput je dobio Državnu nagradu za šport "Franjo Bučar" – 2003. godine osobno i 2004. kao član zlatne hrvatske rukometne reprezentacije. Nositelj je Reda kneza Branimira s ogrlicom, a primio je i Nagradu za životno djelo Grada Umaga.