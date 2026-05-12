povratak u makedoniju /

Lino Červar u 75. godini prekida mirovinu i sjeda na klupu regionalnog velikana

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Hrvatski trener ima ranije uspješno iskustvo u Makedoniji, gdje je vodio Metalurg i ostvario zapažene rezultate

12.5.2026.
22:29
Sportski.net
Rukometni stručnjak Lino Červar vraća se trenerskom poslu u 75. godini života te će preuzeti klupu makedonskog Eurofarm Pelistera, potvrđuju tamošnji mediji. Riječ je o klubu koji je u posljednjoj sezoni prošao kroz značajnu rezultatsku i organizacijsku nestabilnost, uključujući promjenu čak triju trenera.

Eurofarm Pelister ostaje bez naslova prvaka Sjeverne Makedonije nakon tri godine dominacije, a dodatni neuspjeh stigao je u domaćem Kupu, gdje momčad nije uspjela izboriti finale. U takvom kontekstu uprava kluba odlučila je za novu sportsku strategiju i povratak provjerenom trenerskom imenu.

Červar je s klubom dogovorio suradnju za iduću sezonu, a prema navodima medija već sudjeluje u preliminarnim razgovorima oko igračkog kadra i mogućih pojačanja.

Hrvatski trener ima ranije uspješno iskustvo u Makedoniji, gdje je vodio Metalurg i ostvario zapažene rezultate, uključujući osvajanje tri prvenstva i tri Kupa, kao i plasman u završnicu SEHA lige. Na europskoj sceni s istim klubom stigao je do četvrtfinala Lige prvaka, čime je dodatno učvrstio svoj trenerski status u regiji.

U karijeri je s hrvatskom reprezentacijom osvojio olimpijsko zlato i svjetski naslov, što ga svrstava među najtrofejnije rukometne trenere u povijesti. Červar se nakon sedmogodišnje pauze vraća klupskom rukometu u trenutku kada Eurofarm Pelister traži stabilizaciju i povratak rezultatskom kontinuitetu.

Iako je domaća sezona bila ispod očekivanja, klub je u Ligi prvaka pokazao određeni natjecateljski potencijal, osvojivši šest bodova u grupnoj fazi uz dvije pobjede i dva remija, što se u klubu smatra osnovom za daljnji razvoj momčadi u europskom kontekstu.

