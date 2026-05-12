POTPUNI KAOS /

Drama u autobusu igrača Dinama: Policija ih preko pet sati nije puštala dalje

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Rijeka je u trenutku nesreće tek dolazila do Zagreba pa je prema Osijeku otišla preko Siska i izbjegla zastoj

12.5.2026.
20:38
Sportski.net
Marko Prpic/PIXSELL
Finale Kupa između Rijeke i Dinama na rasporedu je u srijedu na Opus Areni u Osijeku, a dan uoči velike utakmice neočekivani problemi zadesili su zagrebačku momčad. 

Dinamo je naime oko 14 sati krenuo prema Osijeku, ali je zapeo u koloni na autocesti A3 između Križa i Popovače na kojoj se dogodila teška prometna nesreća. Kamion se po nevremenu koje je zahvatilo Hrvatsku prevrnuo preko obje trake autoceste zbog čega je promet satima bio blokiran. Dinamo je u toj koloni stajao od oko 15 pa sve do malo iza 20:30 sati. 

Kako piše Tportal, Dinamo je navodno zamolio policiju da ga izdvoji iz kolone i da po zaustavnoj traci prođe nesreću, ali mu policija to nije dopustila iz sigurnosnih razloga. Po autocesti se naime razlila nafta pa bi prolazak kroz tog dijela autoceste mogao biti vrlo nesiguran. 

Rijeka je u trenutku nesreće tek dolazila do Zagreba pa je prema Osijeku otišla preko Siska i izbjegla zastoj. Dinamov dolazak u Osijek očekuje se u noćnim satima. 

Za Dinamo je dobra stvar što su igrači odradili trening još u Zagrebu, prijepodne, pa po tom pitanju nisu na gubitku, ali ovakvo stajanje na cesti nikako ne može biti dobro uoči velike utakmice. 

Hrvatski KupDinamoZastojHnk Rijeka
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
