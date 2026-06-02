Iz bivšeg prvoligaša u Rijeku: Puljić se vraća na Rujevicu nakon sezone od 16 golova

stiže s istoka /

Rijeka je službeno potvrdila povratak 32-godišnjeg napadača Jakova Puljića, koji u klub stiže nakon odlične sezone u dresu Vukovara 1991. U prošlom prvenstvu zabio je 16 pogodaka i bio drugi najbolji strijelac lige.

Puljić je s Rijekom potpisao ugovor na dvije godine, uz opciju produljenja na još jednu sezonu. U karijeri je već ostavio značajan trag na Rujevici, gdje je od 2017. do 2020. upisao 77 nastupa, 29 golova i 11 asistencija.