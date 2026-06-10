Poznati srpski sudac o finalu u Rusiji: 'Tada sam znao da je za nas gotovo, a ruka je nažalost bila'

Milorad Mažić u svoje je doba bio ponajbolji sudac na svijetu. Srbin je sudio brojne velike utakmice, uključujući finale Lige prvaka i četvrtfinale Svjetskog prvenstva, ali ne i samo finale.

"Polufinale Engleske i Hrvatske gledao sam na stadionu. Podsvjesno znate da ishod utječe na vašu budućnost. Svi mi imamo ambicije", rekao je Mažić za Index pa nadodao:

"Pratio sam sudački tim iz Argentine koji je navijao za Hrvatsku. Da su Englezi prošli u finale, oni ga ne bi sudili zbog poznatog povijesnog konteksta između Argentine i Engleske. FIFA gleda na takve stvari, i to je normalno."

"Kad vidite da Mandžukić više ne može hodati, da je ozlijeđen, ali ne želi biti zamijenjen i onda zabije gol koji vodi Hrvatsku u finale... Poslije utakmice bilo nam je jasno da je za nas Svjetsko prvenstvo završeno. Nitko nikada iz bivše Jugoslavije nije sudio službenu utakmicu drugoj reprezentaciji s tih prostora. Možda je to još uvijek svježe", kaže srpski sudac.

"U onom trenutku to je bila ruka. Sudac je nije vidio, pozvan je na VAR. Nažalost, ruka je bila ostavljena, vjerojatno bez namjere, ali namjeru je uvijek teško procijeniti", zaključio je Mažić temu o Svjetskom prvenstvu u Rusiji gdje trenutno radi.

Što Mažić ima za reći o hrvatskom suđenju i odnosu s hrvatskim igračima pročitajte ovdje.