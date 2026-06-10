Gdje se pripremaju naši protivnici? Panama čak nije ni u istoj državi

Za razliku od hrvatske reprezentacije koja je za svoju bazu izabrala Alexandriju u Virginiji, najveći suparnik "Vatrenih" u skupini, Engleska kamp će imati u Kansas Cityju.

Sjedinjene Američke Države bit će baza za 39 zemalja sudionica Svjetskog prvenstva u nogometu, dok će sedam momčadi biti smješteno u Meksiku, a dvije u Kanadi.

Meksiko su osim domaćina izabrali Kolumbija, Iran, Južna Koreja, Južna Afrika, Tunis i Urugvaj, dok će uz Kanadu u toj zemlji svoju bazu imati i Panama.

Prvi hrvatski suparnik, "Gordi Albion" je smješten u Kansas Cityju, a trenirat će u Swope Soccer Villageu.

Kompleks ima ukupno devet terena, stadionski teren s prirodnom travom, dva terena za vježbanje s prirodnom travom i šest terena s umjetnom travom. Zanimljivo, kompleks ima više od 1.000 parkirnih mjesta.

Englezi otvaraju turnir utakmicom u Dallasu protiv Hrvatske, a protiv Gane i Paname igrat će u Bostonu i New Jerseyju.

Gana je za svoju bazu izabrala Boston i Bryant University, dok će Panama trenirati u kanadskom New Tecumsethu u državi Ontario.

Hrvatska svoju prvu utakmicu igra 17. lipnja u Arlingtonu, a preostale dvije u Torontu i Philadelphiji.

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