MREŽE MU SE RUGAJU /

Crni dan za Mbappéa: Bivši klub osvaja LP, a njegova atraktivna djevojka pleše s drugim
Foto: Profimedia
Subota, 30. svibnja 2026. godine, ostat će zabilježena kao dan koji nogometna zvijezda Kylian Mbappé vjerojatno želi što prije zaboraviti. Dok je njegov bivši klub, Paris Saint-Germain, slavio drugi uzastopni naslov prvaka Europe, internetom su se munjevito širile snimke njegove djevojke, španjolske glumice Ester Expósito, najpoznatije po ulozi u popularnoj Netflixovoj seriji "Elite", kako prisno pleše s glazbenom megazvijezdom Bad Bunnyjem na koncertu u Madridu.

Video prikazuje Bad Bunnyja kako nosi bejzbolsku kapu i sunčane naočale kako se kreće prema Ester tijekom nastupa. Par dijeli lagani trenutak dok mu Ester pjeva pjesmu pred oduševljenom publikom. Taj isječak postao je viralan na društvenim mrežama, a mnogi su se narugali Kylianu Mbappéu jer je isti dan njegov bivši klub osvojio drugu Ligu prvaka u nizu.

 

 

Bad Bunny je jedna od najvećih svjetskih zvijezda trenutno i prethodno je viđen kako zabavlja obožavatelje sličnim zvjezdanim nastupom na Super Bowlu. Više o priči saznajte u fotogaleriji.

31.5.2026.
21:37
Antonela IštvanSportski.net
Profimedia
Liga PrvakaPsgKylian MbappeEster ExpositoBad Bunny
