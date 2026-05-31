Uf, kakva revija! Ljepotice u badićima prizvale tropske vrućine

Na modnoj pisti luksuznog hotela The Setai u Miami Beachu održana je revija "White Fox Presents: La Tropica", kojom je popularni australski modni brend White Fox debitirao na ovogodišnjem Miami Swim Week-u. Pred brojnom publikom ljepotice su prošetale pistom u izazovnim mini bikinijima, laganim haljinama za plažu i upečatljivim ljetnim kombinacijama koje su savršeno dočarale tropsku atmosferu kolekcije.

Među manekenkama i influencericama našla su se i neka dobro poznata lica iz svijeta reality televizije i društvenih mreža.

Posebnu pažnju privukla je Samie Elishi, zvijezda britanskog showa "Love Island", koja je zablistala u zelenom bikiniju.

Na reviji je sudjelovala i May Riddts, popularna influencerica i model poznata po modnim i lifestyle sadržajima na društvenim mrežama, dok je pistom prošetala i Emily Venz, američka influencerica i kreatorica sadržaja koja posljednjih godina gradi uspješnu karijeru u modnoj industriji.