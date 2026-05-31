'Vječnu simpatiju' osuđivali za krađu, a sad otkriva: ‘Sve će biti totalno drugačije‘

Nakon što se u svibnju 2024. godine iznenada i bez formalne najave povukla iz profesionalnog tenisa, osebujna talijanska tenisačica Camila Giorgi ponovno je iznenadila sportsku javnost. Camila Giorgi je bivša teniska zvijezda, "vječna simpatija" brojnih teniskh fanova, Talijanka koja je plijenila pozornošću ponajviše zbog svog zanosnog izgleda, ali i kontroverzi koje su je pratile, uskoro bi ponovno mogla biti aktualna!

U jeku novog životnog razdoblja, obilježenog nedavnom udajom i trudnoćom, 34-godišnjakinja je otkrila da planira povratak na WTA Tour s vrlo preciznim ciljem. Njezina odluka dolazi kao grom iz vedra neba za mnoge pratitelje tenisa koji su je pamtili po beskompromisnoj igri i jedinstvenom stilu.

Camila Giorgi posljednji teniski meč odigrala je još u ožujku 2024. na WTA turniru u Miamiju, a sada najavljuje povratak na teniske terene.

