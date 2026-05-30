optička varka

Viralna snimka dovela mladog tenisača u probleme pa sve morao razjasniti: 'Nebi to nikad'

Viralna snimka dovela mladog tenisača u probleme pa sve morao razjasniti: 'Nebi to nikad'
Foto: Ibrahim Ezzat/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

30.5.2026.
Mladi španjolski tenisač Rafael Jodar, kojeg mnogi smatraju jednim od najvećih talenata svoje generacije i potencijalnim budućim osvajačem Roland Garrosa, izborio je plasman u osminu finala pobjedom nad Alexom Michelsenom. Ipak, nakon meča više se govorilo o snimci koja se proširila društvenim mrežama nego o njegovoj igri.

Naime, tijekom odlaska s terena pojavila se situacija zbog koje su neki korisnici društvenih mreža optužili 19-godišnjaka da je grubo odgurnuo skupljačicu loptica. Na prvi pogled snimka doista ostavlja takav dojam, a brojni komentari brzo su osudili ponašanje mladog Španjolca.

 

 

Međutim, Jodar je ubrzo pojasnio što se zapravo dogodilo. Istaknuo je kako njegova gesta nije bila upućena djevojci na terenu, već njegovu ocu na tribinama kojem je signalizirao da mu doda stvari nakon kratkog odlaska u svlačionicu. Prema njegovim riječima, nesretan trenutak i kut snimke stvorili su potpuno pogrešan dojam.

Mladi tenisač pritom je naglasio kako iznimno cijeni rad skupljača loptica, posebno u zahtjevnim uvjetima tijekom dugih mečeva i visokih temperatura.

„Zaista cijenim sve što skupljači loptica rade. Znam da njihov posao nije lagan, posebno po vrućini. Nikada ne bih gurnuo skupljača loptica“, poručio je Jodar.

Iako je video u početku izazvao val kritika, čini se kako je riječ o nesporazumu koji pokazuje koliko jedan kadar ili optička varka mogu stvoriti pogrešnu sliku i dovesti mladu sportsku zvijezdu u neugodnu situaciju.

