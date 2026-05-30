Hoće li 'pasti' zahtjev za izručenje Pavleka? Olujić detektirao veliki problem Hrvatske

Nakon što smo jučer objavili ekskluzivan intervju s odvjetnicima Vedrana Pavleka iz Kazahstana, danas doznajemo nove detalje slučaja.

Hrvatsko Ministarstvo pravosuđa potvrdilo je za RTL Danas da je Kazahstan konačno primio zahtjev za izručenjem Pavleka.

O postupku izručenja i pravnim mogućnostima Vedrana Pavleka, reporterka Dajana Šošić za RTL Danas razgovarala je s odvjetnikom Franom Olujićem.

Vi ste iskusan odvjetnik, vidjeli ste da su Pavlekovi odvjetnici iz Kazahstana izjavili da Pavlek vjeruje kako mu u Hrvatskoj prijeti izravna opasnost zbog informacija koje ima. Je li to očekivani potez obrane?

Pa zapravo i jest, jer način na koji on može pokušati izbjeći izručenje Hrvatskoj je da tvrdi da u Hrvatskoj neće imati pošteno suđenje. Jedan od razloga zašto netko ne bi imao pošteno suđenje je progon na rasnoj, vjerskoj ili političkoj pripadnosti ili strah za svoj život. Mi u ovom trenutku ne znamo i ne možemo znati na čemu on temelji. Ali iz izjava njegovih kazahstanskih odvjetnika, mojih kolega proizlazi jasno da će isticati da on u Hrvatskoj neće imati pošteno suđenje i da njemu u Hrvatskoj, ako bi ga Kazahstan izručio, prijeti opasnost.

Na koji način bi on to trebao dokazati?

Pa on će sasvim sigurno, to se također da iščitati iz ovih izjava kazahstanskih kolega, tvrditi da se u Hrvatskoj ne poštuje presumpcija nevinosti. Mi doista u Hrvatskoj i inače s tim imamo problema i sad smo čuli izjave kako vlasti, tako i oporbe, koje se ne bi smjele čuti. Kao što znate, Hrvatska je već plaćala i odštete na temelju presuda Europskog suda za ljudska prava upravo zbog nepoštivanja presumpcija nevinosti. Dakle, on će tvrditi vrlo vjerojatno da je on u Hrvatskoj već presuđen i da činjenica da kako vlast, tako oporba i mediji o njemu govore kao o osobi koja je počinila kazneno djelo da je njemu praktički presuđeno i prije suđenja.

Može li to srušiti zahtjev za izručenjem?

Ja vam se to u ovom trenutku ne usudim spekulirati niti pretpostavljati. Činjenica je da će o tome odlučivati Kazahstan. Dakle, zakonodavstvo Republike Kazahstan, najprije glavni državni odvjetnik, a zatim u konačnici možda i Vrhovni sud.

Vidjeli smo da je ministar potvrdio da je zahtjev za izručenjem stigao u Kazahstan. Kakva je sada daljnja procedura?

Dakle, da taj zahtjev nije stigao u Kazahstan, tada bi ga Kazahstan mogao i pustiti. On bi, doduše, i dalje imao problem jer ima i dalje crvenu Interpolovu tjeralicu. Daljnja procedura je da će se sada o tome odlučivati u Kazahstanu. Ako glavni državni odvjetnik odluči da postoje pretpostavke za njegovo izručenje, on u roku od 10 dana ima pravo žalbe na Vrhovni sud Republike Kazahstan.

Njegovi odvjetnici spominjali su i alternativne mjere zaštite za svog klijenta. Što bi onda u tom slučaju to moglo značiti?

Mogu samo pretpostaviti da oni pod alternativnim mjerama misle određivanje jamstva, eventualno određivanje istražnog zatvora u domu. Dakle, da više ne bude u istražnom zatvoru, dok taj postupak ekstradicije traje.

Koliko je po vama realno da zahtjev za izručenjem bude trajno odbijen? S obzirom na to da znamo da nema bilateralnog ugovora između dvije zemlje?

U situaciji kad između dvije države nema bilateralnog ugovora, a tako je između nas i Kazahstana, tada se primjenjuje načelo reciprociteta, odnosno uzajamnosti. Koliko sam ja uspio vidjeti, nije dosad bilo izručivanje iz Kazahstana u Hrvatsku, kao niti obrnuto. Isto tako, koliko sam uspio vidjeti Kazahstan u principu prihvaća zahtjeve za izručenje, i to čak u omjeru od 80 ili 90 posto. Doduše, zadnjih godina nešto manje, ali to se odnosi na državljane Ruske Federacije koji su zbog agresije na Ukrajinu iz Rusije otišli u Kazahstan.

Odvjetnici su također istaknuli da provjeravaju zakonitost postupanja u trećim zemljama, očito aludirajući na stvari koje su pale oduzete. Što ako bi se pokazalo da su tu prekršena međunarodna prava? Mogu li USKOK-u propasti na neki način ti dokazi?

Iskreno, ne vjerujem. Mislim da kazahstanski kolege odvjetnici to rade da pokušaju dokazati da se radi o nezakonitim dokazima kako bi osnažili poziciju svojeg klijenta u samom Kazahstanu, ali to ne može utjecati na tu dokaznu građu u Republici Hrvatskoj, ako je ona na valjan način u Turskoj oduzeta od Pavleka i isto tako na valjan način dostavljena Hrvatskoj.

Sugerira li to što mu je oduzeto toliko stvari, mobitela, hard diskova da se nije trudio previše sakriti tragove?

Ne znam, ja nisam njegov hrvatski branitelj, On ima odličnu kolegicu Valković koja ga brani. Teško mi je spekulirati što je njemu u tom trenutku bilo da tako kažem na pameti. Činjenica je da je sada u Kazahstanu i da će o tome odlučivati Kazahstan.