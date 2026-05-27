Pazite što je napravio Pavlekov čovjek koji je 'pao' sa 120.000 eura u kešu

Bivši glasnogovornik Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) Nenad Eror, jedan od osumnjičenika u velikoj aferi izvlačenja novca iz Saveza, prošle subote u Rovinju je u ulozi voditelja sudjelovao na dodjeli nagrada HSS-a, javlja Jutarnji list.

Na snimci do koje je došao Jutarnji vidi se kako Eror s mikrofonom u ruci poziva nagrađene, dok Zrinka Ljutić dijeli medalje. Jednu od njih primio je i njezin otac Amir Ljutić, koji je ranio izjavio kako je zaprepašten aferom.

Isto tako, na službenoj internetskoj stranici HSS-a navodi se kako Eror još uvijek ima aktivnu ulogu u Savezu - zadužen je za vođenje logistike.

Pao sa 120.000 eura u kešu

Podsjetimo, Eror je jedan od osumnjičenih u istrazi koju je Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) pokrenuo zbog koruptivnih aktivnosti u HSS-u. Riječ je o slučaju u kojem se Vedran Pavlek, bivši prvi čovjek hrvatskog skijanja, tereti da je od 2014. do 2026. godine vodio zločinačko udruženje koje je iz Saveza izvuklo 30 milijuna eura.

Treba napomenuti i kako su mediji izvijestili da je Eror 31. siječnja ove godine "pao" na graničnom prijelazu Bregana, s neprijavljenih 120.000 eura u gotovini, koje je po Pavlekovom nalogu prevozio u Hrvatsku. Uz to je policija navodno pronašla i popis imena kojima je novac trebao biti namijenjen.

Uz Pavleka i Erora, istraga obuhvaća i Boženu Hrvoj Meić, čija je tvrtka vodila računovodstvo HSS-a te austrijsko-lihtenštajnskog državljanina Georga Mausera i Slovakinju Martinu Strezenicki, koji su upravljali offshore tvrtkama preko kojih je izvučen veći dio novca.

USKOK je prošli tjedan objavio da im je blokirana imovina u ukupnoj vrijednosti od 4.527.976,40 te da su određene privremene mjere kojima se zabranjuje otuđenje nekretnina i novčanih sredstava na računima u iznosu od 2.081.737,82 eura.