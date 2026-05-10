Macan otkrio tko treba strepiti od Pavlekove crne bilježnice: 'To je problematično'

Sumnje na kriminal u pojedinim sportskim savezima i istraga USKOK-a četvrta je najvažnija tema za građane u našem istraživanju. Tako se izjasnilo 14 posto ispitanih.

Vedrana Pavleka, bivšeg šefa Hrvatskog skijaškog saveza, istražitelji sumnjiče da je iz Saveza izvukao gotovo 30 milijuna eura. On je i dalje u pritvoru u Kazahstanu i protivi se izručenju Hrvatskoj.

RTL Danas o tome, ali i nizu drugih tema, razgovarao je s političkim analitičarom Krešimirom Macanom.

Očekuje se izručenje Vedrana Pavleka - DORH je ušao u nekoliko sportskih saveza. Može li ova afera naštetiti vladajućima?

"Pa jedino ako dođe do razine ministra. Ne vjerujem uopće da će doći do razine predsjednika Vlade. Jedino da se pokaže da je ministar Glavina dobivao nekakvo upozorenje, da je imao informacije", govori Macan.

Širu štetu ne može napraviti?

"Ne. Kako već niz godina imamo to odmicanje korupcije od Ureda predsjednika Vlade, onda ove niže razine osjećaju da ih nitko neće dirati, tako da vjerojatno ostaje na toj razini to tako organizirano. Nažalost nekad iz nevolje, ali kad vidimo ovolike novce, znači, imate saveze koji su jednostavno tako kombinirali to malo što su imali, ali ovo nisu uopće mali novci", navodi naš sugovornik.

A tko treba strepiti od Pavlekove crne bilježnice i onoga što bi on mogao ispričati?

"Svi oni koji su primali novce na taj način. To je isto problematično. Većinom će ih pozvati za svjedoke, možda neke i optužiti i tu mislim da je glavni problem na Hrvatskom olimpijskom odboru. Oni su prva razina u kojoj će netko morat odgovarati u ovom cijelom postupku, oni su kontrolori prvi", smatra gost RTL-a Danas.

Vidjeli smo rejting političara i stranaka. HDZ i dalje vodeći, SDP na drugom mjestu - tu nema promjena...

"Pa nema već mjesecima, tu je prilično stabilno s time da blago osciliraju. Čak je iznenađujuće da je HDZ tako visoko, on ide stalno oko 30 posto, SDP se vrti oko 20-ak, 22, kako je u ovom vašem istraživanju, to je stabilno, u okviru razine greške. Čim se gleda ta greška, tu nema promjena realno", navodi Macan.

Vidjeli smo da Ivan Penava traži da se više ne slave Trnjanski kresovi. Šipić je bio na Hodu za život, tražio da se život zaštiti od začeća - može li to značajnije poremetiti odnose u koaliciji s HDZ-om?

"Neće poremetiti odnose, ali oni kao manji koalicijski partner traže taj svoj prostor po kojem bi se razlikovali od HDZ-a, bili ekstremniji i ostalo. Ali oni su i sa svojom podjelom i s ulaskom u koaliciju, gdje su promijenili ponašanje, izgubili taj dio kredibiliteta, sad ga pokušavaju vratiti. Jer, vidimo da je Drito jači od njih, birači smatraju da su neke druge opcije, a bol je alternativa za te ideje desnije. Imamo Domino na drugoj strani, koji je otprilike na istom rejtingu kao oni. Dakle, podijelilo se to biračko tijelo", pojašnjava Macan.

Još jedna stvar je obilježila prošli tjedan, a to je prozivka europarlamentarca Tomislava Sokola koji javno je prozvao vrh HDZ-a, potom ga je Plenković ukorio. Dosta neobično za HDZ?

"Nitko u strankama, niti jedan predsjednik, vam to neće tolerirati. Ovo je moglo podsjećati na ono kad je Plenković rekao 'Niti jedna stranka ne može biti talac jednog čovjeka'. Ali onda to znači, je li vrijeme da se izvuku noževi ili što, da je odgovor bio jednako žestok", navodi Macan.

A što zapravo želi Sokol?

"Pa, možda ima neke ambicije umjesto stranke, ali možda je prerano zakukurikao. To se ne radi, naročito u ovim hijerarhijski organiziranim strankama baš strogo, a to je HDZ - tu nema kukurikanja bez dogovora ili ti leti glava", objašnjava Macan i dodaje kako će Sokol mandat odraditi do kraja "ako bude šutio".

A što nakon toga, je li njegova politička karijera u HDZ-u završila dokle god je Andrej Plenković šef te stranke?

"Ne nužno. Dok šutiš i dok igraš igru, ideš dalje", smatra naš sugovornik.

Burno je bilo i zbog Trnjanskih kresova. Može li ovaj događaj poremetiti Tomaševićev politički rejting u Zagrebu?

"Pa ne. On se obraća svom biračkom tijelu. Ljudi podržavaju to što on radi tako da tu nema problema, meni je drago da smo imali ona dva ideološki potpuno suprotna događaja", priča analitičar i ističe kako je bio minimalan broj incidenata unatoč prosvjedima.

Šest osoba privedeno...

"Šest, ali koliko čujemo da su tenzije, to je meni... neka ostane na šest i samo na verbalnom, to je očekivano. Uvijek vam se nađe netko tko se ne slaže", dodaje Macan.

Što se tiče Thompsona, jesu li Željka Markić i Thompson nadigrali Tomaševića?

"Nisu formalno, ali lukavo su odradili. On je praktičan vjernik, podržao je Hod za život, bio je u samom hodu i onda je u jednom trenutku nastupio, zapjevao. Nisu prekršili onu odluku Grada Zagreba, ali je bilo malo prkošenja", poručuje Macan.

Najveći dobitnik mjeseca je MOST. Zbog čega i mogu li oni još rasti?

"Uvijek je ovo bila njihova razina, 7-8 posto. Vidimo, morala je biti korelacija da se pojavljuju Miletić i predsjednik stranke Grmoja među popularnim jer ovo vaše pitanje dosta ovisi o tome koliko si aktivan, jer otvoreno je pitanje, koga ste zadnjeg čuli? Znači, njih dva su očito bili aktivni prošli mjesec i automatski rejting ide gore. Svaki političar koji se pojavi na listi popularnih, moralo bi se to vidjeti i na rejtingu stranke", objašnjava Macan.

Mislite li da malo više rade?

"Pa to kažem, on je imao ono imenovanje sudaca, predsjednik Odbora je bio, jako je aktivan, prisutan u medijima. Očito dobro koristi tu svoju saborsku poziciju", priča Macan.

A kako onda Siniše Hajdaša Dončića mjesecima nema na listi najpopularnijih političara, a šef je oporbe?

"Pa upravo zato što očito ne predvodi neke inicijative koje su baš u prvom planu. Dakle, ako se ne varam, ni oko sudaca baš on ne nastupa nego nastupa kolega Đujić. Nije da ga vidite u prvom planu, a ovo isključivo nagrađuje medijske nastupe. Ovo je otvoreno pitanje pa se ne sugeriraju imena nego tko vam prvi padne na pamet", zaključuje naš sugovornik.