Miletić pobjesnio u Saboru: 'To što je napravio taj majmun je za doživotnu robiju'

Mostov saborski zastupnik Marin Miletić u četvrtak se u sabornici osvrnuo na korupciju u hrvatskim sportskim savezima i između ostalog prozvao Vedrana Pavleka, bivšeg direktora alpskih reprezentacija i ski poola Hrvatskog skijaškog saveza (HSS), kojeg se sumnjiči za dugogodišnje izvlačenje novca iz HSS-a.

"Čudno je da nas ljudi ne love po cesti, kad narod gleda kolika je nepravda, prokleta sistemska korupcija, koliko to obične ljude boli", rekao je Miletić tijekom pojedinačne rasprave.

"Ne možeš griješiti u krađi, otimanju od djece, prijatelju, ne možeš krasti od djece, to je nedopustivo. Da Zrinka Ljutić ne može dobiti 2.000 eura nagrade, a ovaj majmun, mamlaz - oprostite mi, potpuno sam pod emocijama - da kaže da nema novca, a ima sebi za vilu na Ibizi, plastične operacije prijateljicama i Louis Vuitton torbice. Pa tko je tu lud?", upitao je Miletić.

'Za doživotnu robiju'

"To je doživotna robija. Ozbiljno vam kažem, da sam premijer - doživotna robija. Sjeo bih, rekao vladajućima da mijenjamo zakon. Doživotna robija za krađu takve vrste, od naših hrvatskih sportaša, naše djece. Pa kome padne na pamet", dodao je zastupnik.

Osvrnuo se potom na činjenicu da je Pavlek još uvijek nedostupan pravosudnim tijelima. "A majstor još pobjegne, nitko ne zna gdje je, putuje po svijetu. Pazite, Pavleku su uzeli devet mobitela, stare Nokije. Krao si i znao da si pod prismotrom. Ti si prijatelju dio sistemske korupcije. Uzmu ti dokumente, ti pobjegneš, gdje u Moskvu, kod Putina? Bog zna gdje. I sad odjednom država koja sve prati, ne zna gdje je nestao čovjek, gdje je nestao Pavlek", naveo je Miletić.

