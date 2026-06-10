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EJ GORILO, TUGO MOJA /

Tvoja patnja zvuči poznato: Posvađao se s curom i milijune podsjetio na ljudske ljubavne jadi

Tvoja patnja zvuči poznato: Posvađao se s curom i milijune podsjetio na ljudske ljubavne jadi
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Foto: Screenshot

Kiyomasa je zapadni nizinski gorila koji živi u Zoološkom vrtu i botaničkom vrtu Higashiyama u Nagoyi u Japanu

10.6.2026.
9:41
Webcafe.hr
Screenshot
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Snimka gorile Kiyomase kako sjedi sam i duboko zamišljen nakon, kako je rečeno, nesuglasica sa svojom partnericom, upravo je postala hit jer su mnogi pronašli golemu sličnost s ljudskim ljubavnim dramama.

Što je izazvalo razmirice, čime se to zamjerio gospođi, možemo nagađati, no Kiyomasa je u jednom trenutku naslonio bradu na šaku u pozi koja je silno podsjetila na Rodinova "Mislioca" nakon čega je sklopio ruke uz pogled uprt negdje u daljinu. 

Kiyomasa je zapadni nizinski gorila koji živi u Zoološkom vrtu i botaničkom vrtu Higashiyama u Nagoyi u Japanu.

Rođen je prvog studenog 2012. godine, a sin je Shabanija, nadaleko poznate gorile koji je prije više od desetljeća stekao globalnu slavu zbog svog markantnog izgleda i fotogeničnosti. 

I dok je Shabani poznat po svojoj moćnoj i dominantnoj pojavi, njegov sin Kiyomasa osvojio je srca publike onim što su mnogi opisuli kao trenutak ranjivosti i tihe introspekcije. 

Iako snimka trenutačno zabavlja milijune gledateljadiljem svijeta, potaknula je i dublje razgovore o inteligenciji i emocionalnom bogatstvu velikih čovjekolikih majmuna. 

Gorile su među najbližim živućim srodnicima čovječanstva s kojim dijele otprilike 98 posto DNK. Znanstvenici već desetljećima dokumentiraju njihovu sposobnost izražavanja složenih emocija poput privrženosti, tuge, znatiželje, pa čak i ljubomore. 

Poznato je da koriste alate i da komuniciraju putem širokog spektra vokalizacija i govora tijela te stvaraju čvrste društvene veze. 

Unatoč svojoj ogromnoj veličini i snazi - odrasli mužjaci mogu težiti preko 180 kilograma - gorile su uglavnom nježni biljojedi.

Njihove ekspresije lica i ponašanje često se čine iznenađujuće ljudskima, što je jedan od glavnih razloga zašto je Kiyomasin trenutak pronašao put do tolikog broja ljudi.

 

Famous gorilla Kiyomasa falls into deep contemplation after spat with mate — caught on camera in Japanese zoo
by u/MikeeorUSA in interestingasfuck
In a Japanese zoo, the gorilla Kiyomasa gets into a fight with his mate and she kicks him out of their den.
by u/Artistic25 in interestingasfuck

 

GorilaMajmuniživotinje
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