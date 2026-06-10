Tvoja patnja zvuči poznato: Posvađao se s curom i milijune podsjetio na ljudske ljubavne jadi

Snimka gorile Kiyomase kako sjedi sam i duboko zamišljen nakon, kako je rečeno, nesuglasica sa svojom partnericom, upravo je postala hit jer su mnogi pronašli golemu sličnost s ljudskim ljubavnim dramama.

Što je izazvalo razmirice, čime se to zamjerio gospođi, možemo nagađati, no Kiyomasa je u jednom trenutku naslonio bradu na šaku u pozi koja je silno podsjetila na Rodinova "Mislioca" nakon čega je sklopio ruke uz pogled uprt negdje u daljinu.

Kiyomasa je zapadni nizinski gorila koji živi u Zoološkom vrtu i botaničkom vrtu Higashiyama u Nagoyi u Japanu.

Rođen je prvog studenog 2012. godine, a sin je Shabanija, nadaleko poznate gorile koji je prije više od desetljeća stekao globalnu slavu zbog svog markantnog izgleda i fotogeničnosti.

I dok je Shabani poznat po svojoj moćnoj i dominantnoj pojavi, njegov sin Kiyomasa osvojio je srca publike onim što su mnogi opisuli kao trenutak ranjivosti i tihe introspekcije.

Iako snimka trenutačno zabavlja milijune gledateljadiljem svijeta, potaknula je i dublje razgovore o inteligenciji i emocionalnom bogatstvu velikih čovjekolikih majmuna.

Gorile su među najbližim živućim srodnicima čovječanstva s kojim dijele otprilike 98 posto DNK. Znanstvenici već desetljećima dokumentiraju njihovu sposobnost izražavanja složenih emocija poput privrženosti, tuge, znatiželje, pa čak i ljubomore.

Poznato je da koriste alate i da komuniciraju putem širokog spektra vokalizacija i govora tijela te stvaraju čvrste društvene veze.

Unatoč svojoj ogromnoj veličini i snazi - odrasli mužjaci mogu težiti preko 180 kilograma - gorile su uglavnom nježni biljojedi.

Njihove ekspresije lica i ponašanje često se čine iznenađujuće ljudskima, što je jedan od glavnih razloga zašto je Kiyomasin trenutak pronašao put do tolikog broja ljudi.