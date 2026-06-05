FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIJE IZNENAĐENJE /

Zanima vas tko je najbogatija glazbenica svih vremena? Odgovor je Taylor Swift i cifra je astronomska

Zanima vas tko je najbogatija glazbenica svih vremena? Odgovor je Taylor Swift i cifra je astronomska
×
Foto: Profimedia

Taylor Swift službeno je postala najbogatija glazbenica u povijesti, s procijenjenim bogatstvom od oko dvije milijarde dolara, objavio je Forbes

5.6.2026.
19:54
Hina
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Poslovni časopis Forbes procjenjuje da je američka pop zvijezda Taylor Swift postala najbogatija glazbenica u povijesti s bogatstvom od dvije milijarde dolara, što predstavlja porast od 100 posto u odnosu na 2024. godinu.

Taylor Swift (36) pjevačica iza megahitova poput "Shake it Off", stekla je status milijarderke 2024. zahvaljujući turneji Eras Tour.

Zanima vas tko je najbogatija glazbenica svih vremena? Odgovor je Taylor Swift i cifra je astronomska
Foto: Profimedia

Forbes je nazvao Swift jednom od komercijalno najuspješnijih autorica pjesama svih vremena.

Godine 2020. Swift je promijenila glazbenu industriju kada je ponovno snimila većinu svoje diskografije. Kao rezultat toga, tantijeme su tekle izravno njoj.

Forbes je također spomenuo da je njezina turneja postala najprofitabilnija koncertna turneja u povijesti s prihodima od 2,2 milijarde dolara. Novcem je otkupila svoje izvorne snimke, naveo je časopis.

Višegodišnji spor zbog prava na album

Na početku karijere Swift je bila pod ugovorom s izdavačkom kućom Big Machine i tamo snimila svojih prvih šest albuma. Kao što je uobičajeno, prava su pripadala izdavačkoj kući, koja ih je 2019. prodala za više od 300 milijuna dolara investicijskoj tvrtki bivšeg glazbenog menadžera Scootera Brauna.

Zanima vas tko je najbogatija glazbenica svih vremena? Odgovor je Taylor Swift i cifra je astronomska
Foto: Image Press Agency, Image Press Agency/Alamy/Profimedia

Swift je rekla da se to dogodilo bez konzultacija ili njezina odobrenja.

Uslijedio je višegodišnji javni spor, koji je Swift često spominjala i u svojim pjesmama. Godine 2020. Braun je prodao prava dalje, ovaj put investicijskoj tvrtki Shamrock Capital iz Los Angelesa, od koje ih je Swift sada otkupila.

Godine 2025. Swift je objavila da je kupila prava na svojih prvih šest albuma.

Forbesove ljestvice milijardera uglavnom se temelje na javno dostupnim informacijama o imovini poput dionica, nekretnina, umjetnina i druge luksuzne robe. Iznosi se smatraju nepreciznima i ponekad su osporavani.

Taylor SwiftNajbogatijaGlazbenica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike