Taylor Swift i Travis Kelce nikad zaljubljeniji: Izmjenjivali poljupce na utakmici Knicksa

Glazbena pop zvijezda Taylor Swift (36) i profesionalni igrač američkog nogometa Travis Kelce (36) ponovno su privukli veliku pažnju javnosti nakon što su se zajedno pojavili na utakmici New York Knicksa u subotu navečer.

Slavni par stigao je na treću utakmicu finala Istočne konferencije u Clevelandu, nastavljajući niz javnih pojavljivanja koja su dodatno potaknula glasine o njihovom vjenčanju koje se navodno održava ovog ljeta.

Snimke koje su se proširile društvenim mrežama prikazivale su ih kako se drže za ruke i izmjenjuju poljupce. Fotografi su ih tijekom utakmice uhvatili potpuno uživljene u atmosferu. Pljeskali su, navijali, a u jednom trenutku Kelce je čak skočio na noge i podignuo ruke u zrak, piše portal Hello!.

Rijetko u javnosti, ali sa stilom

Taylor je odabrala ležernu, ali elegantnu kombinaciju: široke traperice, crnu jaknu i crne sandale otvorenih prstiju. Travis je pratio njezin opušteni stil pa se pojavio u trapericama, košulji kratkih rukava i tenisicama.Ovo nije bio njihov jedini zajednički izlazak posljednjih dana. Večer prije viđeni su u luksuznom talijanskom restoranu u njujorškoj četvrti South of Houston Street (SoHo). Taylor je tada zablistala u crnoj mini haljini s potpisom Stelle McCartney uz cipele i torbicu modne kuće Dior.

Vjenčanje uskoro?

Travis je zaprosio Taylor još u kolovozu 2025. Strani mediji pišu kako navodno vjenčanje planiraju 3. srpnja u New Yorku. Iako par još nije službeno potvrdio detalje ceremonije, izvori tvrde da su pripreme već u punom jeku, prenosi Hello!.

Prema pisanju stranih medija, na popisu uzvanika trebala bi se naći brojna poznata imena, među kojima su Selena Gomez, producent Benny Blanco, manekenke Gigi Hadid i Bella Hadid, glumica Zoë Kravitz, trener Andy Reid i televizijski voditelj Graham Norton. Ipak, nije sve prošlo bez drame. Pojavili su se navodi da su neki uzvanici nezadovoljni pravilima oko dolaska s pratnjom, jer pojedinim gostima nije dopušten “plus one”. To je na društvenim mrežama otvorilo raspravu o pravilima i bontonu na celebrity vjenčanjima.