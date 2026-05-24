FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VJENČANJE USKORO? /

Taylor Swift i Travis Kelce nikad zaljubljeniji: Izmjenjivali poljupce na utakmici Knicksa

Taylor Swift i Travis Kelce nikad zaljubljeniji: Izmjenjivali poljupce na utakmici Knicksa
×
Foto: Profimedia

Ovo nije bio njihov jedini zajednički izlazak posljednjih dana

24.5.2026.
18:52
Hot.hr
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Glazbena pop zvijezda Taylor Swift (36) i profesionalni igrač američkog nogometa Travis Kelce (36) ponovno su privukli veliku pažnju javnosti nakon što su se zajedno pojavili na utakmici New York Knicksa u subotu navečer.

Taylor Swift i Travis Kelce nikad zaljubljeniji: Izmjenjivali poljupce na utakmici Knicksa
Foto: Gregory Shamus/Getty images/Profimedia

Slavni par stigao je na treću utakmicu finala Istočne konferencije u Clevelandu, nastavljajući niz javnih pojavljivanja koja su dodatno potaknula glasine o njihovom vjenčanju koje se navodno održava ovog ljeta.

Taylor Swift i Travis Kelce nikad zaljubljeniji: Izmjenjivali poljupce na utakmici Knicksa
Foto: AARON JOSEFCZYK/UPI/Profimedia

Snimke koje su se proširile društvenim mrežama prikazivale su ih kako se drže za ruke i izmjenjuju poljupce. Fotografi su ih tijekom utakmice uhvatili potpuno uživljene u atmosferu. Pljeskali su, navijali, a u jednom trenutku Kelce je čak skočio na noge i podignuo ruke u zrak, piše portal Hello!.

Taylor Swift i Travis Kelce nikad zaljubljeniji: Izmjenjivali poljupce na utakmici Knicksa
Foto: AARON JOSEFCZYK/UPI/Profimedia

Rijetko u javnosti, ali sa stilom

Taylor je odabrala ležernu, ali elegantnu kombinaciju: široke traperice, crnu jaknu i crne sandale otvorenih prstiju. Travis je pratio njezin opušteni stil pa se pojavio u trapericama, košulji kratkih rukava i tenisicama.Ovo nije bio njihov jedini zajednički izlazak posljednjih dana. Večer prije viđeni su u luksuznom talijanskom restoranu u njujorškoj četvrti South of Houston Street (SoHo). Taylor je tada zablistala u crnoj mini haljini s potpisom Stelle McCartney uz cipele i torbicu modne kuće Dior. 

Taylor Swift i Travis Kelce nikad zaljubljeniji: Izmjenjivali poljupce na utakmici Knicksa
Foto: AARON JOSEFCZYK/UPI/Profimedia

Vjenčanje uskoro?

Travis je zaprosio Taylor još u kolovozu 2025. Strani mediji pišu kako navodno vjenčanje planiraju 3. srpnja u New Yorku. Iako par još nije službeno potvrdio detalje ceremonije, izvori tvrde da su pripreme već u punom jeku, prenosi Hello!. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Prema pisanju stranih medija, na popisu uzvanika trebala bi se naći brojna poznata imena, među kojima su Selena Gomez, producent Benny Blanco, manekenke Gigi Hadid i Bella Hadid, glumica Zoë Kravitz, trener Andy Reid i televizijski voditelj Graham Norton. Ipak, nije sve prošlo bez drame. Pojavili su se navodi da su neki uzvanici nezadovoljni pravilima oko dolaska s pratnjom, jer pojedinim gostima nije dopušten “plus one”. To je na društvenim mrežama otvorilo raspravu o pravilima i bontonu na celebrity vjenčanjima.

 

Taylor SwiftTravis KelceAmerički NogometKnicksVjenčanje Godine
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike