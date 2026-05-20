Skoro prekršila pravilo: Svi zanijemili na Bellu Hadid u pripijenoj haljini dubokog dekoltea

Poznata manekenka Bella Hadid (29) ponovno je privukla pažnju svojim modnim odabirom na ovogodišnjem Cannes Film Festivalu, pojavivši se u gotovo prozirnoj haljini vrlo dubokog dekoltea kojeg na mjestu drži samo jedan ukrasni broš.

Foto: Matt Baron/BEI/Shutterstock Editorial/Profimedia

Manekenka je u srijedu navečer zablistala na premijeri filma De Gaulle: Tilting Iron. Za ovu priliku odabrala je prozirnu heklanu haljinu modne kuće Schiaparelli, koju je upotpunila nakitom brenda Chopard.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Haljina je imala prozirne detalje i duboki dekolte koji je dodatno naglasio Bellinu vitku figuru, dok je stražnji dio krasio korzetirani dizajn s velikom mašnom.

Foto: ZUMAPRESS.com/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Stroga pravila

Podsjetimo, Filmski festival u Cannesu uveo je nova pravila odijevanja kojima se zabranjuju određeni tipovi haljina, uključujući modele s izrazito prozirnim detaljima, poznatije kao 'gole haljine' kakve je Bella nosila i ranijih godina. Brojni modni portali komentiraju kako se čini da manekenka ni ove godine ne mari previše za strogi dress code.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Na crvenom tepihu pridružila se umjetničkoj direktorici i supredsjednici Choparda, Caroline Scheufele.

Foto: David Fisher/Shutterstock Editorial/Profimedia