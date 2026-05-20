Skoro prekršila pravilo: Svi zanijemili na Bellu Hadid u pripijenoj haljini dubokog dekoltea
Haljina je imala prozirne detalje i izrazito dubok dekolte
Poznata manekenka Bella Hadid (29) ponovno je privukla pažnju svojim modnim odabirom na ovogodišnjem Cannes Film Festivalu, pojavivši se u gotovo prozirnoj haljini vrlo dubokog dekoltea kojeg na mjestu drži samo jedan ukrasni broš.
Manekenka je u srijedu navečer zablistala na premijeri filma De Gaulle: Tilting Iron. Za ovu priliku odabrala je prozirnu heklanu haljinu modne kuće Schiaparelli, koju je upotpunila nakitom brenda Chopard.
Haljina je imala prozirne detalje i duboki dekolte koji je dodatno naglasio Bellinu vitku figuru, dok je stražnji dio krasio korzetirani dizajn s velikom mašnom.
Stroga pravila
Podsjetimo, Filmski festival u Cannesu uveo je nova pravila odijevanja kojima se zabranjuju određeni tipovi haljina, uključujući modele s izrazito prozirnim detaljima, poznatije kao 'gole haljine' kakve je Bella nosila i ranijih godina. Brojni modni portali komentiraju kako se čini da manekenka ni ove godine ne mari previše za strogi dress code.
Na crvenom tepihu pridružila se umjetničkoj direktorici i supredsjednici Choparda, Caroline Scheufele.