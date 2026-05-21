FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
CURE PLANOVI /

Putin otvara novi front na sjeveru? Spominje se i 100.000 vojnika: 'Postoji pet scenarija'

Putin otvara novi front na sjeveru? Spominje se i 100.000 vojnika: 'Postoji pet scenarija'
×
Foto: Stanislav Krasilnikov/Sputnik/Profimedia

'Pripremamo odgovore za svaki mogući neprijateljski potez ako se Rusi doista usude proširiti svoju agresiju', naveo je Zelenski

21.5.2026.
7:23
Erik Sečić
Stanislav Krasilnikov/Sputnik/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Rusija priprema pet mogućih scenarija za proširenje rata na sjever Ukrajine i planira mobilizirati oko 100.000 dodatnih vojnika, poručio je u srijedu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

U objavi na platformi Telegram, Zelenski je naveo kako je održao sastanak stožera na kojem se govorilo o ukrajinskoj obavještajnoj procjeni o ruskim planovima za moguće ofenzivne operacije u smjeru Černihiv - Kijev, prenosi Kyiv Post.

"Pripremamo odgovore za svaki mogući neprijateljski potez ako se Rusi doista usude proširiti svoju agresiju. Povećat ćemo naše snage u tom sektoru", naveo je predsjednik Ukrajine. 

Mobilizacija 100.000 ljudi? 

Istaknuo je i da se na sastanku razmatrala informacija o ruskim pripremama za nove mobilizacijske mjere, koje uključuju više od 100.000 ljudi. Zelenski je kazao kako Ukrajina trenutačno procjenjuje da Rusija nema kapacitet za tajnu mobilizaciju u takvom opsegu, što znači da bi Moskva umjesto toga mogla donijeti drugačije političke odluke, poput poteza viđenih u moldavskoj regiji Transnistriji. 

Dodao je i kako Ukrajina priprema proširenje opsega dalekometnih udara na ruski teritorij. Zelenski ih opisuje kao "dalekometne sankcije" te dodaje kako su već dokazale učinkovitost u smanjenju ruske sposobnosti za vođenje rata.

"Ukrajina će se zasigurno braniti, a naš zadatak sada je ojačati državu kako nijedan od pet ruskih scenarija za širenje rata kroz sjevernu Ukrajinu ne bi uspio", izjavio je Zelenski. 

Bjelorusija i Rusija pokrenule nuklearne vježbe 

Podsjetimo, Bjelorusija je u ponedjeljak poručila kako je pokrenula zajedničke vježbe s Rusijom koje uključuju borbenu upotrebu nuklearnog oružja i povezane potporne operacije. Prema Minsku, cilj vježbi, u kojima sudjeluju raketne snage i zračne jedinice, je poboljšati spremnost za uporabu "modernih sredstava uništenja, uključujući specijalna streljiva".

Uvježbavaju se procedure isporuke nuklearnih sustava, kao i operacije s raspršenih te nepripremljenih lokacija. Fokus je i na prikrivanju, kretanju na velikim udaljenostima te planiranju raspoređivanja. 

Iako Minsk tvrdi da su vježbe dio redovne suradnje s Rusijom te da nisu usmjerene protiv drugih zemalja, postavlja se pitanje kako Bjelorusija, koja nije nuklearna država, održava osoblje koje je navodno obučeno za uloge povezane s isporukom nuklearnog oružja. 

Treba napomenuti i kako je Zelenski prošli tjedan kazao da ukrajinska obavještajna služba ima dokaze da Rusija pokušava uključiti Bjelorusiju u rat protiv Ukrajine i potencijalne operacije protiv NATO članica. Rekao je da Kijev prati kontakte između ruskih dužnosnika i bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, inače bliskog saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina.

RusijaUkrajinaVladimir PutinVolodimir Zelenski
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike