Putin otvara novi front na sjeveru? Spominje se i 100.000 vojnika: 'Postoji pet scenarija'
'Pripremamo odgovore za svaki mogući neprijateljski potez ako se Rusi doista usude proširiti svoju agresiju', naveo je Zelenski
Rusija priprema pet mogućih scenarija za proširenje rata na sjever Ukrajine i planira mobilizirati oko 100.000 dodatnih vojnika, poručio je u srijedu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
U objavi na platformi Telegram, Zelenski je naveo kako je održao sastanak stožera na kojem se govorilo o ukrajinskoj obavještajnoj procjeni o ruskim planovima za moguće ofenzivne operacije u smjeru Černihiv - Kijev, prenosi Kyiv Post.
"Pripremamo odgovore za svaki mogući neprijateljski potez ako se Rusi doista usude proširiti svoju agresiju. Povećat ćemo naše snage u tom sektoru", naveo je predsjednik Ukrajine.
Mobilizacija 100.000 ljudi?
Istaknuo je i da se na sastanku razmatrala informacija o ruskim pripremama za nove mobilizacijske mjere, koje uključuju više od 100.000 ljudi. Zelenski je kazao kako Ukrajina trenutačno procjenjuje da Rusija nema kapacitet za tajnu mobilizaciju u takvom opsegu, što znači da bi Moskva umjesto toga mogla donijeti drugačije političke odluke, poput poteza viđenih u moldavskoj regiji Transnistriji.
Dodao je i kako Ukrajina priprema proširenje opsega dalekometnih udara na ruski teritorij. Zelenski ih opisuje kao "dalekometne sankcije" te dodaje kako su već dokazale učinkovitost u smanjenju ruske sposobnosti za vođenje rata.
"Ukrajina će se zasigurno braniti, a naš zadatak sada je ojačati državu kako nijedan od pet ruskih scenarija za širenje rata kroz sjevernu Ukrajinu ne bi uspio", izjavio je Zelenski.
Bjelorusija i Rusija pokrenule nuklearne vježbe
Podsjetimo, Bjelorusija je u ponedjeljak poručila kako je pokrenula zajedničke vježbe s Rusijom koje uključuju borbenu upotrebu nuklearnog oružja i povezane potporne operacije. Prema Minsku, cilj vježbi, u kojima sudjeluju raketne snage i zračne jedinice, je poboljšati spremnost za uporabu "modernih sredstava uništenja, uključujući specijalna streljiva".
Uvježbavaju se procedure isporuke nuklearnih sustava, kao i operacije s raspršenih te nepripremljenih lokacija. Fokus je i na prikrivanju, kretanju na velikim udaljenostima te planiranju raspoređivanja.
Iako Minsk tvrdi da su vježbe dio redovne suradnje s Rusijom te da nisu usmjerene protiv drugih zemalja, postavlja se pitanje kako Bjelorusija, koja nije nuklearna država, održava osoblje koje je navodno obučeno za uloge povezane s isporukom nuklearnog oružja.
Treba napomenuti i kako je Zelenski prošli tjedan kazao da ukrajinska obavještajna služba ima dokaze da Rusija pokušava uključiti Bjelorusiju u rat protiv Ukrajine i potencijalne operacije protiv NATO članica. Rekao je da Kijev prati kontakte između ruskih dužnosnika i bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, inače bliskog saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina.