Putin otvara novi front na sjeveru? Spominje se i 100.000 vojnika: 'Postoji pet scenarija'

Rusija priprema pet mogućih scenarija za proširenje rata na sjever Ukrajine i planira mobilizirati oko 100.000 dodatnih vojnika, poručio je u srijedu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

U objavi na platformi Telegram, Zelenski je naveo kako je održao sastanak stožera na kojem se govorilo o ukrajinskoj obavještajnoj procjeni o ruskim planovima za moguće ofenzivne operacije u smjeru Černihiv - Kijev, prenosi Kyiv Post.

"Pripremamo odgovore za svaki mogući neprijateljski potez ako se Rusi doista usude proširiti svoju agresiju. Povećat ćemo naše snage u tom sektoru", naveo je predsjednik Ukrajine.

Mobilizacija 100.000 ljudi?

Istaknuo je i da se na sastanku razmatrala informacija o ruskim pripremama za nove mobilizacijske mjere, koje uključuju više od 100.000 ljudi. Zelenski je kazao kako Ukrajina trenutačno procjenjuje da Rusija nema kapacitet za tajnu mobilizaciju u takvom opsegu, što znači da bi Moskva umjesto toga mogla donijeti drugačije političke odluke, poput poteza viđenih u moldavskoj regiji Transnistriji.

Dodao je i kako Ukrajina priprema proširenje opsega dalekometnih udara na ruski teritorij. Zelenski ih opisuje kao "dalekometne sankcije" te dodaje kako su već dokazale učinkovitost u smanjenju ruske sposobnosti za vođenje rata.

"Ukrajina će se zasigurno braniti, a naš zadatak sada je ojačati državu kako nijedan od pet ruskih scenarija za širenje rata kroz sjevernu Ukrajinu ne bi uspio", izjavio je Zelenski.

Bjelorusija i Rusija pokrenule nuklearne vježbe

Podsjetimo, Bjelorusija je u ponedjeljak poručila kako je pokrenula zajedničke vježbe s Rusijom koje uključuju borbenu upotrebu nuklearnog oružja i povezane potporne operacije. Prema Minsku, cilj vježbi, u kojima sudjeluju raketne snage i zračne jedinice, je poboljšati spremnost za uporabu "modernih sredstava uništenja, uključujući specijalna streljiva".

Uvježbavaju se procedure isporuke nuklearnih sustava, kao i operacije s raspršenih te nepripremljenih lokacija. Fokus je i na prikrivanju, kretanju na velikim udaljenostima te planiranju raspoređivanja.

Iako Minsk tvrdi da su vježbe dio redovne suradnje s Rusijom te da nisu usmjerene protiv drugih zemalja, postavlja se pitanje kako Bjelorusija, koja nije nuklearna država, održava osoblje koje je navodno obučeno za uloge povezane s isporukom nuklearnog oružja.

Treba napomenuti i kako je Zelenski prošli tjedan kazao da ukrajinska obavještajna služba ima dokaze da Rusija pokušava uključiti Bjelorusiju u rat protiv Ukrajine i potencijalne operacije protiv NATO članica. Rekao je da Kijev prati kontakte između ruskih dužnosnika i bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, inače bliskog saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina.