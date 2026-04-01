'Kalašnjikov' zatresao cijelu Rusiju, Putin dobio nož u leđa: 'Bit će žrtava'

Jurij Podoljaka, jedan od najgledanijih proruskih vojnih blogera, prošli tjedan je izjavio da su Oružane snage Ukrajine (OSU) borbeno učinkovitije od ruske vojske te da će proljetna ofenziva na istočne i južne ukrajinske regije vjerojatno propasti uz velike gubitke.

"Malo pomalo, prednost prelazi na stranu naših neprijatelja. Tamo rade vrlo iskusni ljudi, visoko kvalificirani stručnjaci. Znaju kako stvari funkcioniraju i rade na tome da iskoriste tehničku nadmoć koju imaju. Nažalost, u tome uspijevaju. Znam da se ruskim gledateljima čini da mi imamo više snage i više resursa, ali neprijatelj uspijeva u protunapadima", ocijenio je Podoljaka, piše Kyiv Post u ponedjeljak.

Podoljaka je inače bivši državljanin Ukrajine, koji je 2014. godine stao na stranu Rusije. Voditelj je programa "Svijet danas s Jurijem Podoljakom" na platformi Telegram, gdje ima oko 2,8 milijuna pretplatnika. Na YouTubeu ga pak prati 2,7 milijuna korisnika, što ga čini jednim od najutjecajnijih ruskih vojnih blogera.

'Bit će velikih ruskih gubitaka'

U svojem nedavnom izvješću rekao je da snage OSU-a nisu inferiorne ruskoj vojsci kao što se godinama govorilo. Kao i sve veći broj ruskih influencera koji dijele slično mišljenje, Podoljaka ovime riskira i do 15 godina zatvora zbog kršenja članka 207.3. ruskog Kaznenog zakona, odnosno "javnog širenja svjesno lažnih informacija o Oružanim snagama".

"Nažalost, mislim da nećemo moći promijeniti situaciju u nadolazećim mjesecima. Na našu veliku žalost, jednostavno ne možemo. Vrlo je važno da će se to odvijati u mjesecima u kojima bismo po logici trebali izvoditi naš glavno napor u ovogodišnjoj kampanji. Iskreno, teško je vidjeti kako to možemo ostvariti. Sasvim je jasno da će biti velikih ruskih gubitaka", naveo je Podoljaka o ruskoj proljetnoj ofenzivi.

Također je priznao da su ukrajinski udari dugog dometa učinkoviti, da se ruska obrana s njima ne može uspješno nositi te da su Ukrajinci sposobniji u električnom ratovanju: "Neprijatelj vrlo učinkovito djeluje protiv naše pozadine i napada našu logistiku. Nažalost, nemamo način da te prostore učinkovito zaštitimo. Nemamo dovoljno opreme za ometanje, a ni ona nije dovoljno kvalitetna."

"Ako na umu imamo ideju da je kraj rata već u našim rukama, tada se, nažalost, bojim da će biti vrlo velikih problema i to u vrlo bliskoj budućnosti. Naš neprijatelj je vrlo, vrlo učinkovit. Uči izuzetno brzo. Mnogo brže nego mi. Brzo stvara nove taktike, pa čak i strategiju modernog ratovanja; sada čak i zemlje NATO-a počinju to koristiti, jer priznaju da je OSU predvodnik u tom području. Ne mogu vam reći da su slabiji od nas u tome - nažalost, jači su", dodaje bloger.

Oglasio se i 'Kalašnjikov'

Podsjetimo, jedan od prvih istaknutijih pristaša ruske vojske koji je kritike iznio javno bio je Ilja Remeslo. Prije je otvoreno zagovarao rusku dominaciju nad susjednim državama i isticao da Ukrajina ne smije postojati kao neovisna država. Međutim, u manifestu od pet točaka pod nazivom "Pet razloga zašto sam prestao podržavati Vladimira Putina", naveo je zašto je promijenio mišljenje.

Ruskog predsjednika je između ostalog optužio za nesposobnost, uništavanje gospodarstva, gušenje građanskih sloboda te pokretanje rata protiv Ukrajine "koji se ne može dobiti i koji je prerastao u nacionalnu katastrofu". "Zaključak je da Putin nije legitimni predsjednik. Mora odstupiti i mora pred biti izveden kao ratni zločinac i lopov", ustvrdio je Remeslo.

Slično mišljenje dijeli i Vladimir Kučerenko, ruski novinar koji piše pod pseudonimom Maksim Kalašnjikov. On je u petak u svojem YouTube blogu izravno optužio Putina da nesposobno vodi državu i naveo da bi se protiv njega mogla okrenuti ruska elita.

"Sadašnjeg vrhovnog zapovjednika elita već doživljava kao toksičnu figuru. Oni zaista žele da rat završi, ali završetak je jedno, a zamrzavanje sukoba nešto sasvim drugo. On (Putin) nije sposoban dobiti rat ni završiti ga. Nalazi se u slijepoj ulici iz koje ne može izaći. Njegov rejting se urušava, a to ga čini toksičnom figurom koja više ne odgovara ruskim elitama", smatra Kalašnjikov.

Nižu se kritike

Vojni vodstvo su kritizirali i drugi ruski blogeri. Tako je Andrej Filatov, "ratni dopisnik" iz Sankt Peterburga sa 170.000 pratitelja, u nedjelju u svojem članku izvijestio da je ruska vojska postala organizacija s "ukorijenjenom sklonošću da niže rangirane vojnike ranjava ili šalje u smrt, u kojoj uspjeh na bojnom polju malo znači".

Proruski autori Dmitrij i Ekaterina Korzin su pak u ponedjeljak kazali da se Ukrajina ne samo uspješno nosi s ruskom proljetnom ofenzivom, već da čelnici u Kijevu grade veliku napadačku silu koja bi uskoro mogla pokrenuti protunapad s ciljem vraćanja istočnih i južnih regija Ukrajine. Te regije, prema njihovim riječima, Rusija slabo kontrolira.

