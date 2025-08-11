Isplivala jeziva priča o Putinovoj majci: 'Vilama ju je udario u lice i iskopao oko'
Unatoč potresnoj priči, Putin je uvijek isticao da su njegovi roditelji bili savršeni
Vladimir Spiridonovič Putin, otac ruskog predsjednika Vladimira Putina, navodno je vilama iskopao oči njegovoj majci Mariji tijekom napada bijesa.
Potresna priča objavljena je u knjizi "Car osobno: Kako nas je Vladimir Putin sve prevario", koja opisuje Putinov život prije nego što je preuzeo vlast u Moskvi, prenosi Mirror.
U knjizi se navodi da je Putinov otac 1928. godine s nekoliko prijatelja došao pred Marijinu kuću u selu u Tverskoj oblasti dok je bila sama. Prema pričanjima mještanke Anfise Kormiciline, Marija, poznatao i kao Marusja, nije ih htjela pustiti unutra, što je očito razbjesnilo Putinovog oca. "Uzeli su vile koje su stajale kraj ograde i počeli razbijati vrata. Ona se uplašila, istrčala iz kuće i potrčala prema ogradi", priča mještanka.
Terorizirao tinejdžerice
"Volodka (Vladimir stariji, Putinov otac) tada je probio vrata vilama i udario Marusju ravno ulice. Ukratko, slučajno joj je iskopao oko. Odmah ju je odveo u bolnicu i tamo su joj izvadili oko", nastavlja se prisjećati mještanka.
Kormicilina dodaje da je upravo to razlog zašto su se njih dvoje vjenčali. "Za djevojku u to vrijeme, to je bila sramota. Marusjina majka je zaprijetila Volodki i rekla da će ga tužiti ako se ne oženi. I tako su se vjenčali", govori mještanka i navodi da se Putinova majka kasnije jako sramila staklenog oka - nikad nikoga nije gledala izravno u oči i glavu je držala nagnutu na stranu. Mještanka također ističe da je Putinov otac često terorizirao tinejdžerice - volio je djevojčicama podizati suknje i vezivati im čvor iznad glave.
Putin o svojim roditeljima
Podsjetimo, unatoč potresnoj priči, Putin je uvijek govorio da su njegovi roditelji bili savršeni. "Nikada - i to želim naglasiti - nisam vidio svog oca pijanog. To se nikada nije dogodilo, a o majci i da ne govorim", rekao je Putin jednom prilikom.
"Nikad nisam čuo nijednu psovku od njega. Ni jednu jedinu, a o majci da ni ne pričam", dodao je tada Putin.
