Isplivala jeziva priča o Putinovoj majci: 'Vilama ju je udario u lice i iskopao oko'

Vladimir Spiridonovič Putin, otac ruskog predsjednika Vladimira Putina, navodno je vilama iskopao oči njegovoj majci Mariji tijekom napada bijesa.

Potresna priča objavljena je u knjizi "Car osobno: Kako nas je Vladimir Putin sve prevario", koja opisuje Putinov život prije nego što je preuzeo vlast u Moskvi, prenosi Mirror.

U knjizi se navodi da je Putinov otac 1928. godine s nekoliko prijatelja došao pred Marijinu kuću u selu u Tverskoj oblasti dok je bila sama. Prema pričanjima mještanke Anfise Kormiciline, Marija, poznatao i kao Marusja, nije ih htjela pustiti unutra, što je očito razbjesnilo Putinovog oca. "Uzeli su vile koje su stajale kraj ograde i počeli razbijati vrata. Ona se uplašila, istrčala iz kuće i potrčala prema ogradi", priča mještanka.

Terorizirao tinejdžerice

"Volodka (Vladimir stariji, Putinov otac) tada je probio vrata vilama i udario Marusju ravno ulice. Ukratko, slučajno joj je iskopao oko. Odmah ju je odveo u bolnicu i tamo su joj izvadili oko", nastavlja se prisjećati mještanka.

Kormicilina dodaje da je upravo to razlog zašto su se njih dvoje vjenčali. "Za djevojku u to vrijeme, to je bila sramota. Marusjina majka je zaprijetila Volodki i rekla da će ga tužiti ako se ne oženi. I tako su se vjenčali", govori mještanka i navodi da se Putinova majka kasnije jako sramila staklenog oka - nikad nikoga nije gledala izravno u oči i glavu je držala nagnutu na stranu. Mještanka također ističe da je Putinov otac često terorizirao tinejdžerice - volio je djevojčicama podizati suknje i vezivati im čvor iznad glave.

Putin o svojim roditeljima

Podsjetimo, unatoč potresnoj priči, Putin je uvijek govorio da su njegovi roditelji bili savršeni. "Nikada - i to želim naglasiti - nisam vidio svog oca pijanog. To se nikada nije dogodilo, a o majci i da ne govorim", rekao je Putin jednom prilikom.

"Nikad nisam čuo nijednu psovku od njega. Ni jednu jedinu, a o majci da ni ne pričam", dodao je tada Putin.

