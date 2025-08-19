Ukrajinci dronovima digli u zrak ruski vlak s gorivom: Snimili pakao koji je uslijedio

Ukrajinske obrambene snage uništile su ruski teretni vlak s cisternama goriva u okupiranom dijelu Zaporiške regije, čime su poremećene željezničke veze koje se koriste za opskrbu ruskih trupa.

Prema riječima aktivista Petra Andriuščenka, incident se dogodio između Urožhaynea i Tokmaka. Nakon početnog napada, vlak je iskočio iz tračnica, objavio je United24media.

Bojna bespilotnih letjelica 65. mehanizirane brigade objavila je video koji prikazuju FPV dronove kako udaraju u vlak koji je u pokretu.

❗️The moment of the attack on another 🇷🇺Russian fuel train on the Zaporizhia route pic.twitter.com/06kXTu3U9C — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 19, 2025

Slike objavljene nakon udara drona prikazuju zapaljene spremnike goriva i značajnu štetu od požara koji je paralizirao željezničku prugu. Napad se dogodio manje od 30 kilometara od prve crte, unutar dometa modernih jurišnih dronova.

Ukrainian forces successfully hit a Russian fuel train this morning behind the frontline in Zaporizhia Oblast, setting multiple tankers ablaze. pic.twitter.com/Ike59x743K — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 19, 2025

Željeznička pruga u ovom području je jednokolosiječna pruga koja povezuje Rusiju s okupiranim Krimom. Dok se popravci ne završe, ova se ruta ne može koristiti, što prisiljava rusku logistiku da se oslanja na cestovni prijevoz ili Kerčki most.

💥🔥 Pleasant sanctions of a Russian train carrying fuel in the occupied part of the Zaporizhzhia region pic.twitter.com/vkYrelOksI — Slava 🇺🇦 (@Heroiam_Slava) August 19, 2025

