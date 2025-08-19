Ukrajinci dronovima digli u zrak ruski vlak s gorivom: Snimili pakao koji je uslijedio
Slike objavljene nakon udara drona prikazuju zapaljene spremnike goriva i značajnu štetu od požara koji je paralizirao željezničku prugu
Ukrajinske obrambene snage uništile su ruski teretni vlak s cisternama goriva u okupiranom dijelu Zaporiške regije, čime su poremećene željezničke veze koje se koriste za opskrbu ruskih trupa.
Prema riječima aktivista Petra Andriuščenka, incident se dogodio između Urožhaynea i Tokmaka. Nakon početnog napada, vlak je iskočio iz tračnica, objavio je United24media.
Bojna bespilotnih letjelica 65. mehanizirane brigade objavila je video koji prikazuju FPV dronove kako udaraju u vlak koji je u pokretu.
Slike objavljene nakon udara drona prikazuju zapaljene spremnike goriva i značajnu štetu od požara koji je paralizirao željezničku prugu. Napad se dogodio manje od 30 kilometara od prve crte, unutar dometa modernih jurišnih dronova.
Željeznička pruga u ovom području je jednokolosiječna pruga koja povezuje Rusiju s okupiranim Krimom. Dok se popravci ne završe, ova se ruta ne može koristiti, što prisiljava rusku logistiku da se oslanja na cestovni prijevoz ili Kerčki most.
