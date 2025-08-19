Motor Boeinga eksplodirao pri polijetanju: Prestravljeni putnici voljenima slali oproštajne poruke

Turisti na putničkom zrakoplovu Boeing, kojem je eksplodirao motor ubrzo nakon polijetanja u subotu navečer, ispričali su kako su usred kaosa slali "posljednje poruke voljenima".

Let Condor Airlinesa DE3655 iz Krfa za Düsseldorf, koji je prevozio 273 putnika i osam članova posade, prisilno je sletio u Brindisi u Italiji, prenosi Metro.co.uk.

Putnici su primijetili plamen i narančaste bljeskove koji su izbijali iz desnog krila nedugo nakon polijetanja.

"Odjednom je nestalo struje na nekoliko sekundi i shvatili smo da se više ne penjemo", rekao je putnik za Bild.

"Bilo je to nevjerojatno užasno iskustvo. Već sam poslao oproštajne poruke jer sam pomislio da je gotovo", dodao je drugi.

"Odjednom smo čuli glasan zvuk, a zatim su iz motora izletjeli plamenovi. Bilo je jako strašno“, rekla je jedna putnica.

Isključili su motor

Na TikToku se pojavila video snimka (čiju autentičnost nismo uspjeli potvrditi) na kojima se vidi vatra na krilu aviona.

Kabinsko osoblje primijetilo je da je protok zraka desne turbine poremećen na visini od 10.500 metara, pa su piloti isključili motor.

Zrakoplov je skrenuo prema Brindisiju u južnoj Italiji kako bi prisilno sletio nakon što je bio u zraku 40 minuta, prema podacima servisa za praćenje FlightRadar24.

Putnici i osam članova posade smješteni su u hotel ili su proveli noć na terminalu zračne luke prije nego što ih je zamjenski zrakoplov sljedećeg dana u 10.30 sati doveo u Njemačku.

Condor Airlines izjavio je da nitko od ljudi na letu nije bio u opasnosti.

Glasnogovornik je rekao da je uzrok narančastih bljeskova kemijska reakcija koja se događa unutar komore za izgaranje.

"Ispričavamo se zbog svih neugodnosti, ali sigurnost naših putnika i zaposlenika uvijek nam je glavni prioritet", rekli su iz kompanije.

